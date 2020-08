Jak poinformowała oficjalna strona internetowa klubu, Alex Sobczyk został nowym zawodnikiem Górnika Zabrze. Poprzednio występował w barwach Spartaka Trnava.

Na oficjalnej stronie internetowej Górnika Zabrze możemy przeczytać o transferze Aleksa Sobczyka do klubu z Zabrza.

“Kolejnym piłkarzem, który dołączył do zespołu 14 – krotnych Mistrzów Polski przed nowym sezonem jest napastnik Aleks Sobczyk, który związał się z klubem trzyletnią umową, trwającą do końca czerwca 2023 roku, z opcją przedłużenia.”

Alex Sobczyk piłkarzem Górnika ⚽️

🤍💙❤️

23-letni napastnik związał się z naszym Klubem kontraktem, który obowiązywał będzie do końca czerwca 2023 roku, z opcją przedłużenia ✍️ Szczegóły 👉 https://t.co/CGiWwhkD5v pic.twitter.com/j9p28oOFcP — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) August 3, 2020

Kariera

Alex Sobczyk to Austriak mający polskie korzenie. Przez lata był zawodnikiem tamtejszych klubów, lecz jego dorosła kariera poszybowała w górę dopiero po transferze do Spartaka Trnava. Do słowackiej drużyny trafił latem 2019 roku. W barwach tego zespołu wystąpił w 33 spotkaniach, gromadząc na swoim koncie dwanaście bramek oraz trzy asysty.

Zastąpi lidera?

Z Górnika Zabrze odszedł lider tego zespołu i najlepszy strzelec w ostatnim czasie – Igor Angulo, który przeniósł się do indyjskiego klubu FC Goa. Sobczyk z pewnością przychodzi do zespołu, aby wypełnić pustkę po stracie Hiszpana.