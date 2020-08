Marcin Bułka wzbudza coraz większe zainteresowanie europejskich klubów. Tym razem chętny na sprowadzenie Polaka jest Betis. Wiadomość podało “estadiodeportivo.com”.

Wczoraj pojawiły się informacje o możliwym wypożyczeniu bramkarza do Genoi. Bramkarz nie ma szans na regularną grę w drużynie Paris Saint-Germain.

Jeden mecz w dorosłej piłce

Do tej pory Marcin Bułka rozegrał zaledwie jedno spotkanie w dorosłej drużynie klubowej. Będąc zawodnikiem Chelsea reprezentował jedynie ekipy młodzieżowe. W 2019 roku bramkarza przeniósł się do Paris Saint-Germain, w barwach którego rozegrał mecz w Ligue 1 przeciwko FC Metz. Polak gola nie puścił, lecz był to jego ostatni występ w tym sezonie. Bułka przegrywa rywalizację z Keylorem Navasem oraz Sergio Rico.

Wypożyczenie do Hiszpanii

20-latek może trafić na wypożyczenie do Realu Betis. Obecnie golkiperem tej drużyny jest Joel Robles, który nie prezentuje olśniewającej formy. Drugi bramkarz Betisu to Dani Martin, kupiony przed sezonem 2019/20 ze Sportingu Gijon za 5 milionów euro.