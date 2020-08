Składy na mecz: Juventus FC – Olympique Lyon

W piątkowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów Juventus FC podejmie na własnym obiekcie Olympique Lyon.

Francuzi są o krok od sprawienia niespodzianki w tej fazie europejskich rozgrywek. W pierwszym spotkaniu tych drużyn Lyon wygrał 1:0 po bramce Lucasa Tousarta. Ze względu na rezultat tego starcia notowania dzisiejszych gości są wysokie, natomiast bukmacherzy dają większe szanse Juventusowi. Porażka mistrza Włoch może skutkować zwolnieniem trenera Maurizio Sarriego.

Dybala zacznie na ławce

Ważną absencją w szeregach gospodarzy jest brak Paulo Dybali, który zacznie spotkanie na ławce rezerwowych. Zasiądzie między innymi obok Giorgio Chielliniego. Defensor wraca do zdrowia, ale nie jest jeszcze w pełni gotów do gry. Przerwa w rozgrywkach spowodowała, że wrócić do sprawności zdążyła największa gwiazda Lyonu, czyli Memphis Depay. Mecz będzie transmitowany w Polsacie Sport Premium 1. Początek o godzinie 21:00.

Składy na mecz

Juventus: Szczęsny, Alex Sandro, Bonucci, De Ligt, Cuadrado, Rabiot, Pjanić, Bentancur, Bernardeschi, Ronaldo, Higuain

Ławka: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Danilo, Rugani, Demiral, Ramsey, Matuidi, Muratore, Dybala, Olivieri

Lyon: Lopes, Cornet, Marcal, Marcelo, Denayer, Dubois, Caquert, Guimares, Aouar, Ekambi, Depay

Ławka: Tatarusanu, Diomande, Andersen, Rafael, Bard, Tete, Mendes, Lucas, Reine-Adelaide, Traore, Cherki, Dembele