Drużyna beniaminka ekstraklasy stawia na młodych piłkarzy. Lada moment potwierdzenie dwóch transferów.

Do tej pory Podbeskidzie Bielsko-Biała potwierdziło sprowadzenie tylko 2 zawodników. Są to Gergo Kocsis z Zalaegerszegi TE oraz Milan Rundić z MFK Karvina. Jak podał Szymon Janczyk z “Weszło.com”, drodze do klubu są Maksymilian Sitek, a także Dominik Frelek.

Melodia przyszłości?

Frelek ostatni czas spędził w Olimpii Grudziądz. 18-latek w zakończonym sezonie wystąpił w 28 spotkaniach 1. ligi, w których zanotował 1 asystę. Defensywny pomocnik jest wychowankiem Jagiellonii Białystok. Serwis “Transfermarkt.de” wycenia go na kwotę 125 tys. euro.

Dobre liczby skrzydłowego

Drugim transferem ma być skrzydłowy, który ostatnio grał w Puszczy Niepołomice. Sitek był tylko wypożyczony z Legii Warszawa, której jest wychowankiem. W sezonie 2019/20 na szczeblu 1. ligi zagrał w 23 meczach, strzelił 2 gole i zaliczył 6 asyst. W swoim CV ma także występy w Siarce Tarnobrzeg. Jego kontrakt ze stołecznym klubie zakończy się za rok. Przez portal “Transfermarkt.de” 19-latek jest wyceniany na kwotę 50 tys. euro