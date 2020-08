Szachtar – Basel. Typy, kursy (11.08.2020)

Dzisiejszego wieczora dobiegnie końca faza 1/4 finału Ligi Europy. Do Manchesteru United oraz Interu Mediolan dołączą kolejne dwie drużyny, które zostaną wyłonione z meczów Wolverhampton – Sevilla oraz Szachtar – FC Basel. Oba spotkania zapowiadają się bardzo ciekawie i trudno jest tutaj mówić o zdecydowanych faworytach. Kto zaprezentuje się lepiej na niemieckich stadionach i zrobi krok ku zwycięstwu w Lidze Europy?

Szachtar – Basel zapowiedź

Mecz Szachtara z FC Basel zapowiada się ciekawie z tego względu, że można z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidzieć, jaki przebieg będzie miało to spotkanie. Szachtar gra ofensywny futbol, co potwierdza nie tylko w meczach ligowych, ale także pucharowych. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o starciach w 1/16 oraz 1/8 finału Ligi Europy, czyli dwumeczach z Benficą oraz Wolfsburgiem, w których łącznie piłkarze z Ukrainy trafiali do siatki aż dziesięciokrotnie.

FC Basel w ostatnim czasie imponuje z kolei grą defensywną, gdyż w ostatnich 5. meczach we wszystkich rozgrywkach czterokrotnie zachowywali czyste konto, a jeśli spojrzeć wyłącznie na mecze w europejskich pucharach, to na “zero z tyłu” zdołali oni zagrać w każdym z pięciu ostatnich konfrontacji, a na rozkładzie znalazły się takie drużyny jak Trabzonspor, dwukrotnie APOEL oraz dwukrotnie Eintracht.

Szachtar jest uznawany za faworyta tego pojedynku, gdyż spotkanie zostanie oczywiście rozegrane na neutralnym terenie, a poza własnym stadionem lepiej radzi sobie właśnie ekipa z Doniecka. Dodatkowo, przemawiają za nimi starcia bezpośrednie z FC Basel, a także lepsza sytuacja kadrowa, gdyż w zespole z Bazylei nie ujrzymy Jonasa Omlina oraz Eraya Cömerta, którzy są ważnymi ogniwami FCB.

Szachtar – Basel kursy

Bukmacherzy w roli faworyta widzą ekipę Szachtara, na którą zwycięstwo kurs wynosi 1.85 w STS. Na remis znajdziemy u tego bukmachera kurs 3.75, natomiast na zwycięstwo Basel 4.07.

Szachtar – Basel typy

Można spodziewać się, że spotkanie będzie stać pod znakiem ataku pozycyjnego Szachtara i cierpliwej gry w defensywie FC Basel z wyczekiwaniem na kontrataki. Mimo wszystko to Ukraińcy powinni naszym zdaniem wyjść z tego pojedynku górą.

Szachtar – Basel | Typ: BTTS + over 2,5 gola @2.00 STS

Szachtar – Basel | Typ: Szachtar wygra + BTTS @3.55 STS

