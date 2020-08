Liga Europy: Sevilla wygrała po golu w końcówce

W ramach ćwierćfinału rozgrywek Ligi Europy mierzyły się kluby Wolverhampton Wanderers oraz Sevilla FC. Mecz odbył się na stadionie MSV-Arena w Duisburgu.

W 1/8 finału Ligi Europy Wolves pokonali w dwumeczu drużynę Olympiakosu. Z drugiej strony w tej samej rundzie rozgrywek Sevilla okazała się lepsza od zespołu Romy.

Przebieg meczu

W 13. minucie meczu szansę na prowadzenie miał zespół prowadzony przez Nuno Espírito Santo. Do karnego podszedł napastników “Wilków” – Raúl Jiménez, jednak jego uderzenie zatrzymał Tomáš Vaclík. W drugiej połowie ładną interwencją popisał się Rui Patrício, który obronił strzał z rzutu wolnego. Jednak w 88. minucie skapitulował po główce Lucasa Ocamposa. Było to jedyne trafienie w tym meczu. Tym samym Sevilla awansowała do półfinału Ligi Europy, a tam zmierzy się z Manchesterem United.

Wynik

Wolverhampton Wanderers – Sevilla FC 0:1 (0:0)

0:1 Lucas Ocampos 88′

Wolverhampton: Patrício; Boly, Coady (C), Saïss, Doherty, Dendoncker, Moutinho (71. Neto), Vinagre, Rúben Neves, Traore (79. Diogo Jota), Jiménez.

Sevilla: Bunú; Navas (C), Koundé, Diego Carlos, Reguilón, Banega, Fernando, Jordán (84. F. Vázquez), Suso (89. El Haddadi), Nasjrí (85. L. de Jong), Ocampos.