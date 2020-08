Pordenone Calcio – Frosinone Calcio. Typy, kursy (12.08.2020)

Pordenone Calcio w półfinale play-offów o awans do Serie A zmierzy się z Frosinone. Czy gospodarze na własnym stadionie postawią kropkę nad “i”, zapewniając sobie udział w finale?

Pordenone Calcio – Frosinone Calcio zapowiedź

Baraże o awans do Serie A wkraczają w decydującą fazę. We wtorek awans do finału zapewniła sobie Spezia, która odrobiła straty z pierwszego spotkania (0:2) z Chievo, wygrywając 3:0. W drugim półfinałowym rewanżu zmierzą się ze sobą Pordenone i Frosinone. W pierwszym meczu to pierwsza z drużyn była górą, pokonując na wyjeździe rywala 1:0 po golu Luki Tremolady.

Frosinone w ostatnim czasie jednak nie zachwycało. Zespół nie wygrał już od ośmiu spotkań w regulaminowym czasie. Nawet w pierwszym meczu barażowym, z Cittadellą, drużyna dopiero w dogrywce zapewniła sobie awans do następnej rundy.

Zwycięstwo w pierwszym meczu daje większe szanse na awans do finału Pordenone. Czy Przemysław Szymiński i spółka będą w stanie im zagrozić?

Pordenone Calcio – Frosinone Calcio kursy

Według bukmacherów faworytem pojedynku jest zespół gospodarzy. Kurs na wygraną Pordenone wynosi 2.55, natomiast ich rywali 3.06. Tymczasem kurs na remis oceniono na 3.00.

Pordenone Calcio – Frosinone Calcio typy

Faworytem jest tutaj drużyna gospodarzy. Pordenone to jednak nie jest drużyna, która zdobywa wiele goli. Dlatego wygrana 1:0 wydaje się tutaj najbardziej prawdopodobnym wynikiem.

Pordenone – Frosinone | Typ: Pordenone wygra @2.55 STS

Pordenone – Frosinone | Typ: Pordenone wygra 1:0 @7.50 STS