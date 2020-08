Stephan Lichtsteiner zakończył piłkarską karierę

Stephan Lichtsteiner poinformował o zakończeniu piłkarskiej kariery. Szwajcar odwiesił buty na kołku w wieku 36. lat.

Prawy obrońca występował w czołowych europejskich ligach. Zaliczył również ponad sto występów w reprezentacji Szwajcarii.

Kariera klubowa

Pierwszym zagranicznym transferem Lichtsteinera były przenosiny do Lille w 2005 roku. Do Francji trafił z Grasshoppers Zurich. Następnie kontynuował swoją karierę w Serie A, reprezentując barwy Lazio oraz Juventusu. Latem 2018 roku zasilił szeregi Arsenalu, skąd po roku przeniósł się do niemieckiego Augsburga. Klub Bundesligi był ostatnim przystankiem Szwajcara w piłkarskiej karierze.

Trofea

Największe triumfy święcił w drużynie Juventusu, zostając siedmiokrotnym mistrzem Włoch. Pięć razy wygrywał w rozgrywkach Coppa Italia.

Reprezentacja

Wraz z drużyną narodową Szwajcarii pięciokrotnie brał udział w turnieju rangi mistrzowskiej. Trzy razy otrzymał powołanie na mistrzostwa świata (2010, 2014, 2018) oraz dwa razy na mistrzostwa Europy (2008, 2016).