Legia Warszawa poznała przeciwnika w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. “Legioniści” na własnym stadionie podejmie klub z Irlandii Północnej – Linfield FC.

Spotkanie pomiędzy Dritą Gnjilane a Linfield FC miało się odbyć we wtorek, lecz u drugiego z piłkarzy Drity wykryto wirus SARS-CoV-2, przez co cały zespół poddano kwarantannie.

Odwołany mecz

W środę wieczorem UEFA poinformowała o tym, że ten mecz się nie odbędzie, a to oznacza, że rywalem “Legionistów” została drużyna Linfield FC. Legia Warszawa swoje spotkanie w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów rozegra 18 sierpnia, o godzinie 19:00.

Transfery

Legia Warszawa poczyniła kilka wzmocnień przed nadchodzącym meczem w Europie. Do drużyny mistrza Polski trafili Filip Mladenović, Josip Juranović, Rafael Lopes oraz Artur Boruc. Szczególnie szerokim echem odbił się transfer tego ostatniego. Boruc już wcześniej reprezentował barwy “Legionistów”. Na testach medyczny przed transferem do klubu był także Bartosz Kapustka. Jednak jak do tej pory transfer zawodnika nie został oficjalnie ogłoszony.