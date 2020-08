Oficjalnie: Mohammed Salisu piłkarzem Southampton FC

Oficjalna strona internetowa klubu poinformowała o tym, że nowym zawodnikiem Southampton FC został Mohammed Salisu. Piłkarz podpisał umowę z klubem, która będzie obowiązywać do końca czerwca 2024 roku.

Zawodnik do ekipy “Świętych” trafia na zasadzie transferu definitywnego z Realu Valladolid. To drugi transfer Southampton przed nadchodzącym sezonem. Wcześniej do klubu trafił Kyle Walker-Peters.

🗣 "I am very happy the fans are welcoming me so warmly and that they are happy with me."

Get Mohammed Salisu's reaction to signing for #SaintsFC:

