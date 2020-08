Sensacja w ćwierćfinale Ligi Mistrzów! RB Lipsk ograł Atletico Madryt

Do zaskakującego rozstrzygnięcia doszło w 1/4 finału europejskich rozgrywek. To ogromny sukces niemieckiego klubu.

Starcie ćwierćfinału Ligi Mistrzów RB Lipsk z Atletico Madryt zakończyło się wygraną zespołu z Bundesligi w stosunku 2:1. Jest to nie lada sensacja, ponieważ drużyna spod szyldu Red Bulla wyeliminowała jednego z faworytów całego final 8. Zwycięzca w półfinale tych rozgrywek podejmie rywalizację z Paris Saint-Germain, które rzutem na taśmę zwyciężyło z Atalantą Bergamo.

Lipsk melduje się w półfinale

Przez większą część gry kibice byli świadkami wyrównanego spotkania. Pierwszego gola w meczu zdobył Dani Olmo. W 51. minucie Hiszpan wykorzystał dośrodkowanie Marcela Sabitzera i głową zdołał pokonać Jana Oblaka. 20 minut później był już remis 1:1. Lukas Klostermann sfaulował w polu karnym Joao Felixa, rozbrzmiał gwizdek sędziego Szymona Marciniaka. Chwilę później sam poszkodowany podszedł do jedenastki i doświadczony Peter Gulacsi nie miał większych szans na obronę. Zwycięską bramkę w 88. minucie zdobył Tyler Adams. Angelino zagrywał do Amerykanina, którzy uderzył zza pola karnego i po rykoszecie piłka trafiła do siatki Atletico.

RB Lipsk – Atletico Madryt 2:1 (0:0)

1:0 Dani Olmo 51′

1:1 Joao Felix (rzut karny) 71′

2:1 Tyler Adams 88′

Lipsk: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Angelino, Sabitzer (Mukiele 90+1′), Laimer (Adams 72′), Kampl, Nkunku (Haidara 83′), Olmo (Schick 83′), Poulsen

Atletico: Oblak, Trippier, Savić, Gimenez, Lodi, Koke (Felipe 90+2′), Herrera (Felix 58′), Saul, Carrasco, Llorente, Costa (Morata 72′)