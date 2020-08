Barcelona – Bayern. Typy, kursy (14.08.2020)

Wczorajszego wieczora poznaliśmy pierwszą parę półfinałową Ligi Mistrzów, w której zmierzą się ze sobą zespoły PSG oraz RB Lipsk. Dzisiaj kolej na trzeci i chyba najbardziej wyczekiwany przez kibiców ćwierćfinał czyli mecz Barcelony z Bayernem. Spotkanie wywołuje ogromne emocje wśród kibiców i ekspertów. Która z drużyn poradzi sobie lepiej i awansuje do 1/2 finału?

Barcelona – Bayern zapowiedź

Konfrontacje Barcelony z Bayernem od zawsze budzą w kibicach ogromne emocje ze względu na swoją nieprzewidywalność i zaciętość. Obie ekipy spotykały się w Lidze Mistrzów ośmiokrotnie, z czego aż 5 razy górą wychodził Bayern. Ponadto, jest to największa liczba porażek FC Barcelony z którymkolwiek rywalem. Ostatnia potyczka pomiędzy obiema drużynami zakończyła się jednak zwycięstwem Dumy Katalonii, która wyeliminowała rywala w półfinale Ligi Mistrzów sezonu 2014/2015.

Ważnym czynnikiem wpływającym na analizę tego starcia jest z całą pewnością neutralny teren, na którym zostanie rozegrane spotkanie. Barcelona od początku tego sezonu nie radzi sobie najlepiej na wyjazdach tracąc poza domem wielokrotnie punkty. Bayern z kolei gra poza Monachium wyśmienicie, a ostatnie 13 meczów we wszystkich rozgrywkach zakończył zwycięstwem.

Lepsze wrażenie po rozgrywkach 1/8 finału LM pozostawił po sobie również Bayern, który dwukrotnie rozbił londyńską Chelsea wygrywając na wyjeździe 3:0 oraz u siebie 4:1. Barcelona miała nieco więcej problemów z pokonaniem Napoli, ponieważ pierwszy mecz (wyjazdowy) zremisowała 1:1, w drugim załatwiając sprawy awansu wygrywając 3:1. Katalończyków nie można jednak lekceważyć, gdyż w ich szeregach znajdziemy piłkarzy, którzy mogą przesądzić o wyniku każdego meczu. Jak dzisiaj Messi i spółka znajdą sposób na kapitalną maszynę Hansiego Flicka?

Barcelona – Bayern kursy

W STS to Bayern jest uznawany za faworyta. Kurs na ich zwycięstwo to 2.00. Remis to kurs 3.80, natomiast zwycięstwo Barcelony 3.45.

Barcelona – Bayern typy

Poza umiejętnościami indywidualnymi takich graczy jak Messi, trudno jest w tym pojedynku znaleźć cokolwiek, co mogłoby przemawiać za Dumą Katalonii. Bayern jest w gazie i naszym zdaniem powinien to udowodnić dzisiejszego wieczora. Zwłaszcza, że ostatni mecz z Chelsea potraktowali nieco ulgowo i powinni być bardziej wypoczęci.

Barcelona – Bayern | Typ: Bayern wygra + BTTS @3.00 STS

Barcelona – Bayern | Typ: DW – 1:2 @9.00 STS