Marcelo o grze w Wiśle Kraków: “To był świetny wybór”

Zawodnik, który zagra dla Lyonu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, miło wspomina swój pobyt w polskiej ekstraklasie.

Już wieczorem Olympique Lyon podejmie Manchester City w rywalizacji o półfinał europejskich rozgrywek. W przedmeczowym wywiadzie na łamach francuskiego “L’Equipe” Marcelo wspominał między innymi czas, który spędził w barwach Wisły Kraków.

Transfer do Polski był dobrym wyborem

“Wyjazd z Brazylii do dużego klubu, w którym bym nie grał, byłby błędem. Polska była świetnym doświadczeniem, ale nie pojechałem tam sam. Do Polski przeniosłem się z żoną, bo pobraliśmy się w młodym wieku. To sekret mojego sukcesu. Polska była idealna, by zapoznać się z europejskim futbolem. Gdy przyjechałem, wszystko było świetnie. Potem, zimą, gdy temperatura spadła do minus trzydziestu, sytuacja nieco się skomplikowała” – stwierdził Marcelo.

Przywiązany do Wisły

Niedawno Brazylijczyk w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą dla stacji “CANAL+ Sport” powiedział, że wciąż z zainteresowaniem śledzi poczynania krakowskiej Wisły. 32-latek grał w ekstraklasie w latach 2008-2010. Kibicom dał się zapamiętać między innymi jako bramkostrzelny stoper.

Fot. Twitter