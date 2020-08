Waasland-Beveren – Standard Liege. Typy, kursy (17.08.2020)

Dzisiejszego wieczoru zobaczymy ostatnie spotkanie drugiej kolejki belgijskiej Jupiler League. Ekipa Waasland-Beveren podejmie na własnym obiekcie Standard Liege i choć na papierze zapowiada się nudny mecz, to możemy być pewni, że gospodarze dadzą z siebie wszystko i nie pozwolą swoim rywalom wyjechać z ich stadionu z trzema punktami. Czy tak się jednak stanie?

Waasland-Beveren – Standard Liege zapowiedź

Gospodarze mogą mówić o ogromnym szczęściu w poprzednim sezonie. Kiedy przerywano rozgrywki Jupiler League po rozegraniu prawie trzydziestu spotkań, drużyna Waasland-Beveren znajdowała się na ostatniej pozycji w ligowej tabeli. W poprzednim sezonie tylko jedna ekipa spadała do drugiej ligi, więc na pewno byłaby jakaś szansa na utrzymanie, choć nie byłoby o to na pewno łatwo. Z tego właśnie powodu gospodarze dzisiejszego spotkania mogli być zadowoleni z przerwania rozgrywek i z faktu, że ostatecznie żadna drużyna nie spadła z Jupiler League. Teraz zawodnicy Waasland-Beveren musza zrobić wszystko, żeby tak słaby sezon się nie powtórzył. Tym razem w Jupiler League występuje osiemnaście drużyn i choć bezpośrednio spada tylko jedna ekipa, to na pewno kibice nie chcieliby, żeby ich ulubieńcy do samego końca sezonu walczyli o utrzymanie w lidze, w której występują obecnie dwie drużyny, które jeszcze rok temu grały w drugiej lidze.

Dla gości poprzedni sezon nie był najlepszy, choć o ogromnym rozczarowaniu też nie można za bardzo mówić. W momencie przerwania rozgrywek gracze Standardu znajdowali się na piątej pozycji w tabeli ze stratą sześciu punktów co wicelidera, czyli drużyny Gent. Gdyby goście dzisiejszego spotkania pokazywali się w dalszej części sezonu z dobrej strony, to była szansa nawet na zdobycie wicemistrzostwa. Z tego właśnie powodu ciężko jest oceniać poprzedni sezon w wykonaniu graczy Standardu. Mieli jeszcze wiele do zyskania, ale też do stracenia. Na pewno kibice mają nadzieję, że tegoroczna kampania będzie w wykonaniu ich ulubieńców jeszcze lepsza. Wygrana w dzisiejszym spotkaniu pozwoliłaby im na zdobycie kompletu punktów po dwóch spotkaniach i na pewno byłoby to dobre wejście w nowy sezon Jupiler League.

Waasland-Beveren – Standard Liege kursy

Faworytem jest zespół Standardu Liege. Na zwycięstwo przyjezdnych STS oferuje kurs 1.57. Remis to kurs 4.15, natomiast zwycięstwo gospodarzy to kurs 5.72.

Waasland-Beveren – Standard Liege typy

Standard Liege nie jest w stanie pokonać ekipy Waasland-Beveren na ich obiekcie od trzech spotkań. Tym razem również nie będzie to łatwe zadanie, bo gospodarze dzisiejszego spotkania rozpoczęli sezon bardzo dobrze. Mimo wszystko spodziewać się można wyrównanego meczu i przerwania złej passy przez gości.

Waasland-Beveren – Standard Liege | Typ: Standard Liege wygra + BTTS @3.40 STS