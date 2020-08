Liga Mistrzów: Paris Saint-Germain pierwszym finalistą

Znamy pierwszego finalistę obecnej edycji Ligi Mistrzów. W półfinale rozgrywek Paris Saint-Germain okazało się lepsze od RB Lipsk.

“Paryżanie” całkowicie zasłużenie awansowali do wielkiego finału. Przez większość spotkania byli drużyną dominującą. Dla PSG jest to historyczny sukces, gdyż nigdy wcześniej nie grali w finale Ligi Mistrzów. W decydującym meczu zmierzą się ze zwycięzcą z pary Olympique Lyon/Bayern Monachium.

Przebieg meczu

Paris Saint-Germain od początku spotkania narzucili swój rytm. W 6. minucie dogodną okazję miał Neymar, jednak po jego uderzeniu piłka trafiła w słupek. Chwilę później futbolówka wpadła do siatki, lecz sędzia słusznie gola nie uznał, ponieważ we wcześniejszej fazie gry Neymar dotknął piłki ręką. “Paryżanie” na prowadzenie wyszli w 13. minucie spotkania za sprawą Marquinhosa, który pokonał bramkarza rywali uderzeniem głową. W końcówce pierwszej połowy PSG potwierdziło swoją dominację w tym meczu. Ángel Di María sprytnie wykończył okazję, jaką miał w polu karnym. W drugiej części gry “paryżanie” nie zwalniali tempa. Już w 56. minucie wyszli na trzy bramkowe prowadzenie, gdy po dośrodkowaniu Di Marii piłkę do bramki rywala skierował Juan Bernat. Rezultat nie uległ już zmianie i PSG mogło świętować awans do finału Ligi Mistrzów.

Wynik

RB Lipsk – Paris Saint-Germain 0:3 (0:2)

0:1 Marquinhos 13′

0:2 Ángel Di María 42′

0:3 Juan Bernat 56′

RB Lipsk: Gulácsi; Klostermann (82. Orban), Upamecano, Mukiele, Laimer (62. Halstenberg), Kampl (64. Adams), Sabitzer, Angeliño, Olmo (46. Schick), Nkunku (46. Forsberg), Y. Poulsen.

PSG: S. Rico; Kehrer, Kimpembe, Thiago Silva (C), Bernat, A. Herrera (83. Verratti), Marquinhos, Leandro Paredes (83. Draxler), Di María (86. Sarabia), Mbappé (86. Choupo-Moting), Neymar.