Cały czas nie wiadomo, czy Leo Messi w następnym sezonie będzie piłkarzem Barcelony. Piłkarz wysyła sygnały świadczące o tym, że chce opuścić klub z Katalonii.

Głos w tej sprawie zabrał nowy szkoleniowiec “Blaugrany”. Ronald Koeman stwierdził, że Argentyńczyk powinien zakończyć karierę na Camp Nou.

Powinien zakończyć karierę w Barcelonie

Holenderski trener mocno liczy na pozostanie gwiazdora w drużynie. – Muszę znaleźć sposób na to, jak wydobyć z Leo wszystko, co najlepsze. Powinien zakończyć karierę w Barcelonie. Messi to Barcelona, a Barcelona to Messi – stwierdził Koeman.

Nowy szkoleniowiec “Dumy Katalonii” zasięgnął już opinii Pepa Guardioli dotyczącej współpracy z Argentyńczykiem. – Mam świetne relacje z Pepem Guardiolą. Mówił mi, że wspaniale jest pracować z Messim. On chce wygrywać za wszelką cenę, jest prawdziwym zwycięzcą. Denerwuje się, gdy przegrywa. Nie mogę doczekać się współpracy z nim – zapewnia Holender.

Zostanie czy odejdzie?

Czy jednak Koeman rzeczywiście będzie miał okazję współpracować z Messim? We wczorajszym dniu pojawiły się kolejne doniesienia mówiące o chęci opuszczenia klubu przez 33-letniego zawodnika. Według radia RAC1 Argentyńczyk miał zakomunikować Holendrowi, że wolałby odejść z zespołu.