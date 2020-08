Cracovia – Pogoń Szczecin. Typy, kursy (22.08.2020)

W jednym z trzech sobotnich spotkań 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy, Cracovia zagra na własnym obiekcie z Pogonią Szczecin. Faworytem meczu jest zespół “Pasów”.

Cracovia – Pogoń Szczecin zapowiedź (sobota, 15:00)

Nastroje w szeregach Cracovii powinny być całkiem dobre. Choć podopieczni Michała Probierza zanotowali rozczarowującą drugą cześć rozgrywek 2019/2020, to ostatecznie piłkarze Cracovii mieli wiele powodów do zadowolenia. Klub sięgnął bowiem po upragniony Puchar Polski, pokonując w finale Lechię Gdańsk. Dla zespołu z Krakowa jest to pierwsze poważne trofeum od sezonu 1947/1948.

O jedną pozycję wyżej od Cracovii, ligowy sezon zakończyła Pogoń Szczecin, która zameldowała się na szóstej pozycji ze stratą siedmiu punktów do trzej lokaty. Podobnie jak w przypadku sobotniego rywala, ekipa “Portowców” w drugiej części kampanii miała sporo problemów, notując m.in. serię siedmiu spotkań bez zwycięstwa.

Obie ekipy w ubiegłej kampanii mierzyły się trzykrotnie. Dwa razy wygrała Cracovia, natomiast raz triumfowali piłkarze Pogoni Szczecin. Co ciekawe, za każdym razem zwyciężała drużyna, która pełniła rolę gospodarza.

Cracovia – Pogoń Szczecin kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Cracovia. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi bowiem 2.15 Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.40. Triumf Pogoni bukmacherzy ocenili na kurs 3.41.

Cracovia – Pogoń Szczecin typy

Podążymy śladem serii, jaka wytworzyła się w ostatnich trzech spotkaniach tych ekip. Typujemy zatem wygraną Cracovii, dokładając również bramkę gości.

Cracovia – Pogoń Szczecin | Typ: Cracovia wygra mecz 2.15 @ STS

Cracovia – Pogoń Szczecin | Typ: Cracovia wygra i obie drużyny strzelą gola 4.85 @ STS