Oficjalnie: Jakub Wróbel zawodnikiem PGE FKS Stali Mielec

PGE FKS Stali Mielec ogłosiła na swojej stronie internetowej, że nowym zawodnikiem zespołu został Jakub Wróbel. Piłkarz podpisał z mieleckim zespołem dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia.

Stal Mielec kontynuuje swoją ofensywną w letnim oknie transferowym. Tym razem mielecki klub pozyskał Jakuba Wróbla, który poprzednio był zawodnikiem ŁKS-u Łódź, jednak w łódzkim zespole nie zdołał zdobyć gola. Wróbel w barwach Stali Mielec będzie występował z 77 numerem na koszulce.

Cel do osiągnięcia

Kibice Stali Mielec z pewnością przeżywają piękne chwilę. Ich klub awansował w końcu do PKO Ekstraklasy, ba rozegrał już pierwsze spotkanie, w którym zremisował z Wisłą Płock. Mielecki zespół powrócił tym samym na najwyższy szczebel rozgrywkowy po 24 latach nieobecności. Niewątpliwie zadaniem nadrzędnym Stali Mielec będzie utrzymanie na tym poziomie i wydaje się to realnym celem, ponieważ z powodu reformy rozgrywek w sezonie 2020/2021 z PKO Ekstraklasy spadnie tylko jeden zespół.

Wzmocnienia

Stal Mielec dokonał już kilku wzmocnień, które mają pomóc w osiągnięciu tego celu. Wcześniej do klubu trafili Wcześniej do klubu trafili bramkarz Michał Gliwa, obrońcy Kamil Kościelny oraz Marcin Flis, pomocnik Petteri Forsell, Mateusz Matras, a także napastnicy Paweł Tomczyk, Łukasz Zjawiński. Niewątpliwie te transfery mogą budzić uznanie, mając na uwadze, że mielecki klub przystąpił do tego sezonu jako beniaminek.

Fot. PGE FKS Stal Mielec