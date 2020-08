Damian Kądzior bliski transferu do Eibar. Do uzgodnienia pozostały szczegóły

Jak poinformował na Twitterze Tomasz Ćwiąkała, Damian Kądzior jest bliski transferu do klubu La Liga, Eibar. Zdaniem dziennikarza Canal + niedługo nasz rodak zostanie poddany testom medycznym.

Klocki zaczynają układać się w logiczną całość. Już w lipcu dziennikarz Sport.pl, Sebastian Staszewski podawał informację, że Damian Kądzior może trafić do klubu La Liga, który znajduje się w dolnej części tabeli. Teraz Tomasz Ćwiąkała podał, że Polak jest blisko transferu do Eibar.

– Damian Kądzior blisko Eibar. Prawdopodobnie wkrótce testy medyczne. Piszę “prawdopodobnie” dla lekkiej asekuracji, ponieważ Dinamo to wyjątkowo twardy gracz na rynku. Mam nadzieję, że nic się nie wykrzaczy po drodze – napisał Ćwiąkała.

Niewielka kwota transferu

Podobno Kądzior ma trafić do hiszpańskiego klubu za zaledwie dwa miliony euro, co wydaje się relatywnie niską kwotą transferu. W końcu Polak w poprzednim sezonie w barwach Dinama Zagrzeb miał bardzo dobre liczby – 10 bramek, 10 asyst w 30 meczach. Na cenę wpływa jednak z pewnością wiek naszego rodaka, czyli 28 lat.

Być może kwota transferu wzrośnie, ponieważ Dinamo, jak podkreśla Ćwiąkała, zwykle w negocjacjach potrafi zapewnić sobie bardzo korzystne warunki. Sam klub nie chce jednak robić problemów Kądziorowi, który podobno marzy o grze w La Liga.

Zainteresowanie innych klubów

Tomasz Ćwiąkała napisał, że Polakiem zainteresowany były również inne kluby: – Było też zainteresowanie z Turcji, ale LaLiga to zdecydowany priorytet. Wcześniej Eibar pytało o wielu polskich piłkarzy, ale trener nie był przekonany m.in. ze względów językowych. W tym przypadku, jak widać nie przeszkodziło. Oby się potwierdziło.

Z całą pewnością transfer do Eibar wydaje się bardziej prestiżowy, niż do do ligi tureckiej. W końcu mowa o jednej z najlepszych lig świata. Poza tym Polak wydaje się idealnie skrojony pod drużynę prowadzoną przez José Luisa Mendilibara, który lubi graczy walecznych. A takim piłkarzem jest właśnie 28-latek.

Co więcej Kądzior na tym transferze zyskałby również pod względem ekonomicznym, ponieważ w Hiszpanii mógłby liczyć na dużo wyższe zarobki, niż w drużynie mistrza Chorwacji. Obecnie Polak inkasuje około 300 tys. euro za sezon gry.