Poznaliśmy rywali polskich drużyn w Lidze Europy. Los uśmiechnął się do Legii Warszawa i Lecha Poznań

Legia Warszawa, Lech Poznań oraz Piast Gliwice poznały potencjalne drużyny, z którymi przyjdzie im się zmierzyć w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy.

Legia Warszawa, która jako jedyna jest pewna udziału w 3. rundzie eliminacji, zagra z drużyną z pary Sileks Kratovo – Drita FC. Na pewno warszawiacy mogą być względnie zadowoleni z tego losowania, ponieważ było ryzyko, że będą musieli toczyć bój ze Slovanem Bratysława. Natomiast w tym wypadku zarówno spotkanie z Macedończykami jak i Kosowianami powinno być formalnością, zwłaszcza że mecz odbędzie się w Warszawie.

Tym razem los uśmiechnął się do Lecha

Lech Poznań, jeśli przejdzie Hammersby IF, w kolejnej rundzie zagra mecz przeciwko komuś z pary OFI Kreta – Apollon Limassol. Trzeba przyznać, że w przeciwieństwie do losowania w drugiej rundzie, tym razem szczęście sprzyjało Lechowi. “Kolejorz” mógł trafić na Besiktas oraz Rangers FC, więc na pewno tym razem los się do poznaniaków uśmiechnął, ponieważ zarówno Grecy jak i Cypryjczycy wydają się być drużynami spokojnie do przejścia.

Pechowe losowanie Piasta

Ciężko powiedzieć, żeby podobne nastroje panowały w Gliwicach. Dla odmiany Piast, który miał dużo szczęścia w poprzednim losowaniu, tym razem może mieć spore obawy. Rywalem brązowego medalisty mistrzostw Polski będzie drużyna z pary IFK Goteborg – FC Kopenhaga. Wydaje się, że z potencjalnych czterech rywali gorsze mogło być tylko FC Basel. Jeśli zwycięzcą tego spotkania okaże się duński zespół, a Piast odprawi z kwitkiem TSV Hartberg, dojdzie do bardzo ciekawego pojedynku Kamila Wilczka ze swoim byłym polskim klubem.