Dariusz Żuraw: “Dużo pracy przed nami”

Lech Poznań w dalszym ciągu pozostaje bez zwycięstwa w nowym sezonie PKO Ekstraklasy. Drużyna prowadzona przez Dariusz Żurawia tylko zremisowała w spotkaniu z Wisłą Płock.

Niewątpliwie kibice “Kolejorza” nie tak wyobrażali sobie początek sezonu 2020/2021 PKO Ekstraklasy. Na inaugurację Lech Poznań przegrał z Zagłębiem Lubin. Natomiast w drugiej kolejce rozgrywek klub z Wielkopolski tylko zremisował przed własną publicznością z drużyną Wisły Płock.

“Dużo pracy przed nami”

Po meczu z Wisłą Płock wypowiedział się Dariusz Żuraw.

– Trudno zebrać na gorąco myśli po takim meczu. Pierwsza połowa była słabsza w naszym wykonaniu, po przerwie zainwestowaliśmy wiele, żeby odwrócić losy tego spotkania. To się nam udało, strzeliliśmy dwa gole, po czym w bardzo prosty, powiedziałbym wręcz naiwny sposób, ponownie tracimy bramkę w końcówce. To są elementy, które musimy dopracować. Popełniliśmy zbyt wiele prostych błędów w defensywie, aby wygrać to starcie. Tak samo było w Lubienie. Dużo pracy przed nami – powiedział szkoleniowiec Lecha Poznań.

Rozczarowanie

Po wspomnianym spotkaniu wypowiedział się także piłkarz “Kolejorza”, Jakub Moder.

– Czujemy rozczarowanie. Sprawdziły się nasze przewidywania, że to my będziemy prowadzić grę, a Wisła będzie starała się szukać kontrataków. Przeważyły dwa rzuty karne po głupich naszych błędach, wybiciach z autu czy z “piątki”. Musimy pracować nad tym, żeby zamykać te mecze kiedy mamy ku temu okazje. Zostajemy z jednym punktem, a to dzisiaj bardzo mało – stwierdził zawodnik.

Źródło: www.lechpoznan.pl