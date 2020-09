Jakub Moder odejdzie do RB Lipsk za 10 milionów euro?

Jakub Moder to jedno z największych odkryć ekstraklasy ubiegłego sezonu. Nic dziwnego, że piłkarz znalazł się na celowniku klubów z silniejszych lig. Czy 21-latek stanie się rekordem transferowym naszej ligi?

Odkrycie ostatnich miesięcy

Ostatnie miesiące okazały się przełomowe dla kariery młodego pomocnika Lecha Poznań. Jakub Moder wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie “Kolejorza” i przyczynił się do wicemistrzostwa kraju swojej drużyny. Piłkarz pod koniec ubiegłego sezonu prezentował solidną i wyrównaną formę, czym zwrócił na siebie uwagę Jerzego Brzęczka, który powołał go do kadry.

Bardzo możliwe, że w najbliższym czasie może być o 21-latku głośno z powodu jego możliwego transferu. Jakiś czas temu mówiło się o tym, że Jakub Moder znalazł się na celowniku tureckiego Galatasaray. Wiele jednak wskazuje na to, że Turcy powinni obejść się smakiem, gdyż piłkarz może trafić do silniejszej ligi.

Nowy rekord ekstraklasy?

Jak poinformował “Głos Wielkopolski”, z Lechem Poznań w sprawie transferu reprezentanta Polski kontaktowali się przedstawiciele półfinalisty Ligi Mistrzów, RB Lipsk. Włodarze klubu zaoferowali za piłkarza “Kolejorza” sześć milionów euro, jednak propozycja nie zadowoliła działaczy Lecha. Poznaniacy żądają bowiem za Jakuba Modera 10 milionów euro, co byłoby rekordem transferowym ligi.

To nie oznacza jednak, że RB Lipsk wycofał się z zainteresowania piłkarzem. Wręcz przeciwnie – niemiecki klub wciąż będzie obserwować sytuację zawodnika. Dlatego bardzo możliwe, że Lech otrzyma jeszcze nieco wyższą ofertę z Niemiec.

Trzy lata do końca kontraktu z Lechem

Jakub Moder obecnie jest związany z “Kolejorzem” umową do 2023 roku. Do tej pory piłkarz rozegrał w pierwszym zespole 34 mecze, w których zdobył pięć goli i zaliczył siedem asyst.

