Lens – PSG. Typy, kursy (10.09.2020)

Finaliści poprzedniego sezonu Ligi Mistrzów oraz mistrzowie Francji PSG powracają do rozgrywek ligowych w meczu z beniaminkiem RC Lens. Faworytem są oczywiście Paryżanie, jednak podejdą oni do tego starcia mocno osłabieni. Czy liczne absencje przeszkodzą im w odniesieniu triumfu?

Lens – PSG zapowiedź (czwartek, 21:00)

PSG dopiero teraz rozpoczyna swoje zmagania ligowe z powodu bardzo udanej przygody w Lidze Mistrzów w sezonie 2019/2020. Paryżanie nie byli jednak w stanie pokonać Bayernu Monachium i zdobyć upragnionego trofeum przegrywając w finale 0:1. Największą bolączką Thomasa Tuchela przed startem rozgrywek będzie z całą pewnością sytuacja kadrowa drużyny, gdyż z powodu zakażenia koronawirusem wykluczonych zostało kilku istotnych graczy stołecznej ekipy. Lista piłkarzy, z których nie będzie mógł skorzystać Tuchel jest imponująca, gdyż znajdują się na niej tacy gracze jak Mbappe, Neymar, Navas, Marquinhos, Paredes, di Maria oraz Icardi. Nie ma więc żadnych wątpliwości, że wyjściowa jedenastka na spotkanie z Lens będzie się w znaczącym stopniu różniła od tej, która wybiegła na finał Ligi Mistrzów, zwłaszcza, że z drużyną pożegnał się także kapitan Thiago Silva, który przeniósł się do londyńskiej Chelsea. Tuchel będzie miał zatem ogromny ból głowy przed koniecznością wyboru składu na czwartkowe spotkanie.

Lens z kolei zdążyło już zadebiutować w tym sezonie Ligue 1 mierząc się w pierwszej kolejce w wyjazdowym meczu z Nice. Inauguracja rozgrywek nie przebiegła jednak pomyślnie dla beniaminka, gdyż pomimo prowadzenia w tym spotkaniu nie zdołał ostatecznie wywalczyć ani jednego punktu. Szkoleniowiec Les Artésiens Franck Haise nie będzie miał przed tym spotkaniem takich problemów jak jego vis-à-vis, gdyż przewiduje się, że do gry zostanie desygnowana identyczna jedenastka, jak do inauguracyjnego meczu z Nice. Gospodarze będą musieli z całą pewnością szukać swoich szans w przewadze wynikającej z gry na własnym obiekcie oraz niezwykle eksperymentalnego zestawienia drużyny PSG. Mimo wszystko, trudno spodziewać się, by to piłkarze RC Lens mieli w tej konfrontacji być stroną dominującą i tą, która będzie kontrolowała przebieg starcia.

Lens – PSG kursy

Pomimo ogromnych osłabień to PSG nadal jest uznawane za faworyta, choć kurs na ich zwycięstwo w STS nie jest tak niski, jak można było się tego spodziewać, gdyż ustalono go na poziomie 1.65. Remis to kurs 4.05, natomiast zwycięstwo Lens to kurs 5.00.

Lens – PSG typy

Przy licznych osłabieniach PSG można spróbować ustrzelić wytypowanie nieoczywistego strzelca bramki w ekipie gości. Pójdziemy w kierunku Draxlera, który powinien być w takich okolicznościach jedną z głównych postaci ofensywy zespołu z Parku Książąt. Do tego spodziewamy się dużej liczby bramek.

Lens – PSG | Typ: Draxler strzeli gola @3.50 STS

Lens – PSG | Typ: Powyżej 2,5 gola @1.90 STS