West Bromwich Albion – Leicester. Typy, kursy (13.09.2020)

Trzeba przyznać, że beniaminkowie trafili w pierwszej kolejce na bardzo trudnych rywali. Fulham przyjmowało u siebie Arsenal, Leeds pojechał do Liverpoolu, zaś West Bromwich Albion podejmować będzie Leicester.

West Bromwich Albion – Leicester zapowiedź (niedziela, 15:00)

Dla nas występy West Bromwich Albion to przede wszystkim szansa na obejrzenie Kamila Grosickiego. Skrzydłowy reprezentacji Polski wraca po kilku latach do Premier League, gdy wcześniej grał w Hull City. Jednak nadal WBA to beniaminek. Z drugiej strony Leicester, z którego przed sezonem odszedł Ben Chilwell, co oznaczało spore osłabienie, ale na krótko. Do klubu trafił Timothy Castagne z Atalanty Bergamo. Lisy nie dość, że zarobiły sporo pieniędzy – na czysto – ale wydaje się, że wypełniły lukę w składzie. Różnica pomiędzy jednymi i drugimi jest taka, że WBA będzie walczyło o utrzymanie, a Leicester o europejskie puchary, dlatego warto skorzystać z kursu na gości.

West Bromwich Albion – Leicester kursy bukmacherskie

Faworytem według bukmacherów są goście z Leicester, na których kurs wynosi 2,02. Remis jest wyceniany na 3,50, zaś wygrana West Bromwich Albion to już kurs 3,80.

West Bromwich Albion – Leicester typy

West Bromwich Albion – Leicester | Typ: Leicester @ 2,02 TOTALbet