Kylian Mbappe może odejść z PSG

Do szokujących informacji dotarł dziennik “The Times”. Według dziennikarzy tej gazety, Mbappe zamierza opuścić PSG latem przyszłego roku.

Wygląda na to, że na kibiców PSG spada kolejny cios. Po fatalnych ostatnich tygodniach pod względem sportowym, mogą stracić swoją wielką gwiazdę.

“Królewscy” na pole position

Francuz ma podpisany kontrakt z PSG do końca sezonu 2021/2022, jednak nie zamierza go przedłużać. Od dłuższego czasu mówi się o tym, że Real Madryt jest liderem w wyścigu o pozyskanie 21-latka. Zawodnik nigdy nie ukrywał sympatii do “Królewskich” i dużo wskazuje na to, że to właśnie tam będzie chciał kontynuować swoją karierę. Na pewno prawdopodobieństwo transferu zwiększa fakt, że prezes Realu Florentino Perez ma świetne relacje z właścicielami paryskiego klubu.

Anglia też w grze

Nie tylko Real ma chrapkę na młodego gwiazdora. Sporo mówi się też o zainteresowaniu Liverpoolu czy Manchesteru United. Sam piłkarz podobno jest otwarty na propozycje ze strony tych dwóch klubów. Oczywiście problemem pozostaje kwestia finansowa, jednak biorąc pod uwagę, że kontrakt Mbappe wygasa za 2 lata, to lato 2021 będzie ostatnią okazją, żeby go spieniężyć. Rzecz jasna PSG nie musi się obawiać o płynność finansową, jednak żeby uniknąć pogwałcenia zasad Financial Fair Play przy kolejnych wielkich transferach, klub jest zobowiązany wykazać przychód. Sprzedaż Mbappe na pewno byłaby bardzo solidnym zastrzykiem gotówki.