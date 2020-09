Koronawirus w Pogoni Szczecin. Komisja Medyczna wprowadza obligatoryjne testy

Kolejny polski klub ma duży problem z koronawirusem – tym razem kilka pozytywnych wymazów otrzymano w Pogoni Szczecin. Komisja Medyczna PZPN jest bardzo zaniepokojona bieżącą sytuacją.

Sytuacja z koronawirusem w naszym kraju staje się coraz bardziej poważna. Ostatnimi dniami notowane są rekordy zakażeń, co ma również odzwierciedlenie w piłce.

Obligatoryjne testy

Jak ustalił Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl”, w Pogoni zachorowało kilku zawodników pierwszej drużyny. Nazwiska nie zostały podane, jednak wiadomo, że kolejne przypadki koronawirusa bardzo mocno zaniepokoiły PZPN. W przyszłym tygodniu każdy klub ma przeprowadzić obowiązkowe testy na obecność patogenu. Do tej pory kluby nie były zmuszane do regularnych badań, ale coraz poważniejsza sytuacja w kraju zmusiła władze polskiej piłki do zmiany decyzji.

Przewrotny los

Można powiedzieć, że Pogoń ma szczęście w nieszczęściu. “Portowcy” ostatnio bardzo mocno krytykowali przesunięcie meczu z Lechem, który miał odbyć się jutro, jednak ze względu na spotkanie poznaniaków w eliminacjach do Ligi Europy Ekstraklasa przesunęła to spotkanie. Jak jednak widać, ta decyzja okazała się dla szczecinian zbawienna. Przetrzebiony skład Pogoni nie miałby prawdopodobnie żadnych szans w wyjazdowym meczu z rozpędzonym Lechem. Los czasami bywa przewrotny.

Źródło zdjęcia: YouTube