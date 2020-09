Jakub Błaszczykowski ma koronawirusa

W ostatnim meczu Wisły Kraków w Zabrzu nieobecny był Jakub Błaszczykowski. Jak dowiedział się portal Interia.pl – przyczyną nieobecności kapitana “Białej Gwiazdy” nie była kontuzja, ale zakażenie koronawirusem.

Enigmatyczny komunikat

Dzień przed spotkaniem Wisły z Górnikiem oficjalna strona klubu opublikowała komunikat medyczny, w którym było napisane, że u części pracowników pionu administracyjnego i sportowego klubu wykryto koronawirusa. W komunikacie nie podano jednak personaliów, w związku z czym spekulowano o młodych zawodnikach – Dawidzie Szocie i Aleksandrze Buksie, którzy rzekomo mieli objawy choroby. Jak jednak donosi Interia, to nie o młodzieżowców chodzi (w każdym razie nie tylko), ale o kapitana i lidera drużyny.

Dobry mecz bez kapitana

Na pewno brak Błaszczykowskiego to duże osłabienie dla krakowskiego zespołu, ale w Zabrzu Wisła pokazała, że nawet bez swojego lidera jest w stanie rozegrać dobry mecz. Bardzo dobrze wyglądał zwłaszcza Stefan Savić, który paradoksalnie wygląda lepiej, kiedy 34-latka nie ma na boisku. Na pewno jednak nie można mówić o tym, że bez 108-krotnego reprezentanta Polski Wisła jest mocniejsza – Błaszczykowski to wciąż lider zarówno na boisku, jak i poza nim, dlatego kibice krakowskiego zespołu z niecierpliwością będą czekać aż kapitan powróci do gry.