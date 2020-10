Brazylia – Boliwia. Typy, kursy (10.10.2020)

W nocy z czwartku na piątek rozpoczęły się eliminacje w Ameryce Południowej do mundialu w Katarze. Obyło się w nich bez większych niespodzianek i to samo przewidujemy w starciu Brazylii z Boliwią.

Brazylia – Boliwia zapowiedź (sobota, 02:30)

Europejscy fani futbolu są skupieni na meczach towarzyskich, Lidze Narodów oraz barażach do EURO 2021. W Ameryce Południowej z kolei rozpoczęły się eliminacje do mundialu już w nocy z czwartku na piątek. We wszystkich starciach obyło się bez niespodzianek, bo Argentyna pokonała Ekwador (1:0) po bramce Leo Messiego. Urugwaj wygrał z Chile (2:1), a Paragwaj zremisował z Peru (2:2). Trudno spodziewać się również by Canarinhos na własnym terenie nie wygrali ze słabiutką Boliwią.

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne

Zarejestruj się z linku z kodem promocyjnym GRAMGRUBO50 > REJESTRACJA Wpłać swój pierwszy depozyt Zagraj swój pierwszy kupon i w przypadku przegranej otrzymaj zwrot do 50 zł!

Owszem, Boliwia już nie raz potrafiła sprawić niespodziankę w eliminacjach do mundialu, ale tylko na własnym terenie. Działo się tak dlatego, ponieważ jest tam niezwykle duszno i warunki nie sprzyjają przyjezdnym. Świadczy o tym chociażby fakt, że w trakcie jednego z meczów w Boliwii Leo Messi potrzebował maski tlenowej!

Mecze odbędzie się jednak w Brazylii, która dysponuje najsilniejszym składem. Pomimo długiej przerwy od wspólnych treningów Neymar i spółka powinni przejechać się po Boliwijczykach, co prowadzi nas do wniosku, by zagrać w tym meczu wysoki over bramek.

Brazylia – Boliwia kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Brazylia. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1,04. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 15,0. Triumf gości bukmacherzy ocenili na kurs 50,0.

Brazylia – Boliwia typy

Tak jak wyżej wspomnieliśmy, naszym zdaniem w tym meczu padnie sporo bramek. Poniżej dajemy dwie opcje – dla ryzykantów mniejszych i większych.

Brazylia – Boliwia | Typ: over 3,5 gola w meczu 1,61 @ Betclic

Brazylia – Boliwia | Typ: over 4,5 gola w meczu 2,43 @ Betclic