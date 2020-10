Wisła Płock więcej wydaje niż zarabia? Zaskakujące statystyki klubu

Wisła Płock nie należy do sportowej czołówki PKO Ekstraklasy. Z raportu Deloitte wynika jednak, że klub na wypłaty dla zawodników wydaje najwięcej przychodów.

Legia liderem pod względem przychodów

Deloitte opublikował coroczny raport. Tym razem wzięto pod lupę przychody i wydatki klubów ekstraklasy w sezonie 2019/2020. Z zestawienia wynika, że największe przychody odnotowała Legia Warszawa. Co więcej, drugie miejsce zajęła Lechia Gdańsk, która w poprzednim roku zdobyła Puchar Polski. Klub z Trójmiasta dzięki temu trofeum znalazł się w rankingu przed Lechem Poznań.

Wisła Płock ligowym rekordzistą

Większą uwagę jednak zwraca zestawienie wydatków na pensje do przychodów klubów. Z raportu wynika, że wydatki Wisły Płock na pensje to aż 158% przychodów. To prawie dwa razy więcej niż druga w zestawieniu Arka Gdynia, której podobne zestawienie wyniosło 84 procent.

W przypadku Wisły Płock nie wzięto pod uwagę pięciu milionów dopłat, m.in. z miasta. Gdyby jednak uwzględniono te koszty, wskaźnik wyniósłby 120%, co i tak jest ligowym rekordem.

Źródło: Deloitte

Z kolei na drugim biegunie znaleźli się Wisła Kraków (39 procent) i ŁKS (36 procent).