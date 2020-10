Piast Gliwice – Wisła Płock. Typy, kursy (23.10.2020)

Chyba nikt się nie spodziewał, że tak fatalnie rozpocznie sezon Piast Gliwice. Za nami siedem kolejek, a brązowy medalista ubiegłego sezonu ma na swoim koncie tylko jeden punkt. Znacznie lepiej pod tym kątem wygląda ich dzisiejszy rywal, który jednak “lubi” męczyć widzów swoimi meczami.

Piast Gliwice – Wisła Płock zapowiedź (piątek, 18:00)

Jedni i drudzy raczej nie przyciągają przed telewizory nikogo więcej niż swoich kibiców. Wisła Płock to drużyna, która punktuje, ale jest do bólu przewidywalna i nudna. Piast Gliwice nadal nie może odnaleźć formy z ubiegłych dwóch sezonów. Cierpliwość działaczy, nawet do takiego kogoś jak Waldemar Fornalik, może mieć kiedyś granice. Wydaje się jednak, że Piast nie będzie w nieskończoność przegrywać. Dzisiaj dobra okazja na przełamanie. W końcu rywal jak najbardziej w zasięgu, a w normalnych okolicznościach słabszy od Piasta.

Piast Gliwice – Wisła Płock kursy bukmacherskie

Mimo pozycji w tabeli faworytem pierwszego meczu ósmej kolejki jest Piast Gliwice. Kurs na gospodarzy wynosi 2,05. Gdybyśmy chcieli postawić na Wisłę Płock, wtedy dostaniemy kurs 4,20. Remis natomiast jest wyceniany na 3,40.

Piast Gliwice – Wisła Płock typy

Piast Gliwice – Wisła Płock | Typ: Piast Gliwice @ 2,05 TOTALbet

Piast Gliwice – Wisła Płock | Typ: Poniżej 2,5 bramki @ 1,85 TOTALbet