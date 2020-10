Barcelona – Real Madryt. Typy, kursy (24.10.2020)

Mecz, który wzbudza emocje na całym piłkarskim świecie. Barcelona kontra Real Madryt. Choć forma obu ekip w ostatnich ligowych spotkaniach sugeruje, że poziom widowiska może nie sprostać oczekiwaniom kibiców, to trudno i tak nie czekać z niecierpliwieniem na to starcie.

Barcelona – Real Madryt zapowiedź (sobota, 16:00)

Przed starciem z Getafe, piłkarze Barcelony mieli świadomość, że swój mecz przegrał Real Madryt. W szeregach “Dumy Katalonii” mogła zatem pojawić się dodatkowa motywacja. Ekipie z Camp Nou ostatecznie nie udało się zbliżyć do czołówki. Barcelona przegrała wyjazdowe starcie 0:1.

Podopieczni Ronalda Koemana zrekompensowali się kibicom w Lidze Mistrzów. Hiszpański zespół nie miał żadnych problemów z pokonaniem Ferencvaros, wygrywając potyczkę na własnym obiekcie 5:1. Jest to z pewnością dobry prognostyk przed “El Clasico”, choć trzeba mieć świadomość, że węgierska drużyna to nie ten sam poziom, co chociażby Real Madryt.

“Królewscy” w ostatnim czasie są bez formy. Najpierw piłkarze Zidane’a przegrali 0:1 na własnym obiekcie z beniaminkiem rozgrywek, ekipą Cadiz, a następnie nie poradzili sobie z dziesiątkowanym Szachtarem. Ukraiński klub wygrał w Madrycie 3:2, mając w swoich szeregach kilku zawodników U-21.

Barcelona – Real Madryt kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Barcelona. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 2.05. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.80. Triumf gości bukmacherzy ocenili na kurs 3.60.

Barcelona – Real Madryt typy

Mając na uwadze formę dwóch ekip, wydaje się, że Barcelona ma większe szanse na zwycięstwo. Typujemy zwycięstwo gospodarzy, nie wykluczając bramki gości.

Barcelona – Real Madryt | Typ: Barcelona wygra mecz 2.05 @ Betclic

Barcelona – Real Madryt | Typ: Barcelona wygra i obie drużyny strzelą gola 3.25 @ Betclic