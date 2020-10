Sebastian Szymański trafi na Zachód?…

Ciekawe informacje ujawnił Roman Oreszczuk, były piłkarz Legii Warszawa, a obecnie komentator rosyjskiej telewizji Match TV. W rozmowie z Interią przyznał bowiem, że Sebastian Szymański w minionym okienku transferowym otrzymał oferty od włoskich oraz hiszpańskich klubów.

“Po mistrzostwach Europy zmieni klub”

Oreszczuk w rozmowie z Sebastianem Staszewskim nie szczędził komplementów pod adresem Sebastiana Szymańskiego.

– Rozkręca się, widać to gołym okiem. Tamten sezon był dla niego bardzo trudny. Miał pecha, długo nie mógł strzelić gola, obijał słupki, kibice śmiali się, że nigdy nie trafi do siatki. Aż w końcu się przełamał. W mojej ocenie w przyszłym roku Polak może z Dynama odejść. Jeśli dalej będzie się tak rozwijał, to po mistrzostwach Europy zmieni klub. Pracowałem w Dynamie, mam tam świetne kontakty i wiem, że nawet niedawno pytały o niego kluby z Hiszpanii oraz Włoch – poinformował były gracz Legii Warszawa.

Ważna postać Dynama Moskwa

Mimo dosyć przeciętnej liczby bramek w rosyjskiej ekstraklasie, Sebastian Szymański jest ważną postacią drużyny Dynama Moskwa. Polak w bieżącym sezonie aż pięciokrotnie asystował przy golach kolegów z zespołu. Od czasu zagranicznego transferu, ofensywny pomocnik otrzymuje powołania do dorosłej reprezentacji Polski. Dotychczas wystąpił w niej w siedmiu meczach, raz wpisując się na listę strzelców.