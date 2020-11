W meczu ósmej kolejki La Ligi, Barcelona zaledwie zremisowała na wyjeździe z Deportivo Alaves. Był to już czwarty ligowy mecz z rzędu “Blaugrany” bez zwycięstwa.

Przebieg meczu

W pierwszej połowie zdecydowaną przewagę w posiadaniu piłki mieli podopieczni Ronalda Koemana. Fakt ten oczywiście nikogo nie mógł zaskoczyć, lecz dominacja w tym aspekcie nie przełożyła się na strzelenie choćby jednej bramki. Co więcej, piłkarze Barcelony pozwolili rywalom na objęcie prowadzenia. W 31. minucie katastrofalny błąd popełnił bramkarz Neto, który dał sobie odebrać piłkę we własnym polu karnym. Szczęśliwcem w szeregach gospodarzy okazał się być Luis Rioja.

Druga połowa stała pod znakiem szturmu Barcelony na bramkę Alaves. Znacznie pomogła w tym czerwona kartka, jaką obejrzał w 62. minucie Jota. Dosłownie chwilę po wykluczeniu z gry piłkarza gospodarzy, do siatki Alaves trafił Antoine Griezmann. Piłka dotarła do Francuza w mocno szczęśliwy sposób, lecz nie można umniejszać zasług napastnikowi “Blaugrany”. Zwłaszcza, że Griezmann zachował zimną krew i pewną podcinką wykończył sytuację.

80% posiadanie piłki nie pozwoliło jednak na tyle stłamsić przeciwnika, aby ten załamał się pod naporem ataków Barcelony. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1.

Sytuacja w tabeli

Na ten moment Barcelona zajmuje dopiero dwunastą pozycję w tabeli. “Duma Katalonii” ma co prawda rozegrany jeden mecz mniej od Realu Madryt, jednak zakładając, że w nim zwycięży, to strata do “Królewskich” będzie i tak spora. Wynosić będzie bowiem pięć punktów.

Alaves zgromadziło na swoim koncie tyle samo punktów co podopieczni Ronalda Koemana, lecz rozegrało dwa spotkania więcej.

Deportivo Alaves – FC Barcelona 1:1 (Rioja 31′ – Griezmann 63′)