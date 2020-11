Zlatan Ibrahimović zapowiedział powrót do reprezentacji?

Zlatan Ibrahimović zagra w meczu z Polską podczas przyszłorocznych Mistrzostw Europy? Chociaż Szwed jakiś czas temu ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej, piłkarz zapowiedział zmianę decyzji.

Zlatan błyszczy w Serie A

Zlatan Ibrahimović to dowód na to, że w wielu przypadkach wiek to tylko liczba. Piłkarz od początku sezonu błyszczy w barwach Milanu, zdobywając siedem goli w czterech meczach ligowych. Dzięki temu obecnie szwedzki gwiazdor jest liderem klasyfikacji strzelców Serie A.

Rekordzista reprezentacji Szwecji

Cztery lata temu Zlatan Ibrahimović oficjalnie zrezygnował z gry w reprezentacji Szwecji. Zanim zrezygnował, występował w narodowych barwach przez 15 lat, notując 115 występów i 62 gole. Aktualnie jest rekordzistą pod względem zdobytych goli dla skandynawskiej kadry.

Wielki powrót?

Wiele jednak wskazuje na to, że Szwed niebawem może ponownie założyć koszulkę reprezentacji Szwecji. 39-latek zamieścił na Twitterze tajemniczy wpis.

Long time no see pic.twitter.com/1VQR3PMh4s — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 2, 2020

Czy to oznacza powrót Zlatana do kadry? Na razie trudno twierdzić. Jeśli jednak piłkarz zdecyduje się na wznowienie gry w barwach narodowych, podczas przyszłorocznych Mistrzostw Europy będzie mógł zagrać z Polską. Trzeba przyznać, że nie jest to najlepsza wiadomość dla kadry Jerzego Brzęczka.