Chelsea – Sheffield. Typy, kursy (07.11.2020)

Chelsea w późne sobotnie popołudnie podejmie na Stamford Bridge fatalnie spisujące się w tym sezonie Sheffield. Czy londyńczycy będą w stanie powalczyć o zachowanie szóstego czystego konta z rzędu i czy zgarną komplet punktów?

Chelsea – Sheffield zapowiedź (sobota, 18:30)

Po chimerycznym początku sezonu 2020/2021 The Blues w końcu zdają się łapać odpowiedni rytm i, co jeszcze ważniejsze, zaczynają notować coraz lepsze rezultaty. Franka Lampard chyba znalazł w końcu lek na dramatycznie spisującą się formację defensywną w osobach nowosprowadzonych piłkarzy czyli Bena Chilwella, Thiago Silvy oraz Edouarda Mendy’ego, który fenomenalnie rozpoczął swoją przygodę z angielską piłką. Senegalczyk rozegrał jak dotąd 7 spotkań i aż sześciokrotnie zachowywał w nich czyste konto. Jedyny strzał, którego nie udało się obronić Mendy’emu został oddany przez Erika Lamelę ponad miesiąc temu w meczu 1/8 finału EFL Cup z Tottenhamemem. Od tego czasu były bramkarz Rennes pozostaje niepokonany, a tym razem jego fantastyczną passę minut bez straconej bramki spróbują przerwać zawodnicy Sheffield.

Szable nie przypominają kompletnie zespołu, który zachwycał kibiców w ubiegłych rozgrywkach. Bieżąca kampania to zaledwie jeden zdobyty punkt po remisie z beniaminkiem Fulham, a do meczu z Chelsea Sheffield będzie podchodzić jako najgorszy zespół w całej stawce. Ich dwie ostatnie potyczki to starcia z mistrzem oraz wicemistrzem Anglii i nieznaczne porażki, co może stanowić dla ekipy prowadzonej przez Chrisa Wildera jakikolwiek powód do optymizmu. I o ile porażka 0:1 z Manchesterem City była w pełni zasłużona, a Obywatele powinni zdobyć więcej bramek, tak już pojedynek z Liverpoolem mógł przy odrobinie szczęścia zakończyć się dla Sheffield nawet zdobyczą punktową. Szable wiedzą, że są w stanie pokonać Chelsea, gdyż ich ostatnia konfrontacja zakończyła się właśnie wygraną Sheffield, i to aż 3:0.

Chelsea – Sheffield kursy bukmacherskie

W STS faworyt jest jeden i jest nim oczywiście ekipa Chelsea. Kurs na zwycięstwo The Blues wynosi 1.42. Kurs na remis wynosi 4.85, a kurs na zwycięstwo Sheffield 7.15.

Chelsea – Sheffield nasze typy

Chelsea jest na chwilę obecną w zdecydowanie lepszym momencie i wydaje się być w lepszej dyspozycji. The Blues w końcu prezentują się przyzwoicie zarówno w ofensywie jak i defensywie, a mecz z Sheffield powinien to tylko potwierdzić. Typujemy jednak, że mimo wszystko Sheffield uda się znaleźć receptę na szczelny blok defensywny londyńczyków. Do tego stawiamy na gola Timo Wernera, który „przejął” w ostatnim czasie od Jorginho rzuty karne i jest od tej chwili ich etatowym wykonawcą.

Chelsea – Sheffield | Typ: Chelsea wygra + BTTS @3.25 STS

Chelsea – Sheffield | Typ: Werner strzeli i Chelsea wygra @2.20 STS