Piotr Mandrysz nie jest już trenerem Sandecji. Kto go zastąpi?

Piotr Mandrysz nie jest już trenerem Sandecji. Po katastrofalnym początku sezonu trener zespołu z Nowego Sącza pożegnał się z posadą.

Koszmarny początek sezonu Sandecji

Piotr Mandrysz przejął drużynę Sandecji przed rozpoczęciem sezonu. W pierwszym meczu pod jego wodzą zespół przegrał w Pucharze Polski z Rakowem Częstochowa 0:3. Porażka z ekstraklasowym zespołem nie jest oczywiście powodem do wstydu, aczkolwiek to, co się działo potem – jak najbardziej.

Sandecja obecnie jest czerwoną latarnią i nie było widać żadnych argumentów, żeby ten stan rzeczy się zmienił. Podopieczni Piotra Mandrysza nie wygrali ani jednego z dziesięciu pierwszych meczów w lidze, remisując tylko raz – bezbramkowo z GKS-em Bełchatów.

O słabej formie Sandecji świadczą również najgorsze statystyki w lidze. Sześć zdobytych goli to najsłabszy wynik w lidze, podobnie jak 26 bramek straconych. Z tego powodu już od kilku kolejek mówiło się o tym, że Piotr Mandrysz powinien pożegnać się z posadą.

Czas na zmiany

Ostatecznie szkoleniowiec rozstał się z piłkarzami z Nowego Sącza. Jak poinformował klub na oficjalnej stronie, najbliższe zajęcia pierwszego zespołu poprowadzi Dawid Musiał, dotychczasowy asystent. Poza tym do sztabu szkoleniowego włączono trenera drużyny U-19, Marka Zagórskiego.

Czy to zmiana na stałe? Wiele wskazuje, że to tylko tymczasowe rozwiązanie. Jak poinformował Janekx89, nowym szkoleniowcem zespołu z Nowego Sącza zostanie Dariusz Dudek.