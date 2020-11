Francja – Finlandia. Typy, kursy (11.11.2020)

Listopadowe zgrupowanie kadry reprezentacja Francji rozpocznie od meczu towarzyskiego. Rywalem “Trójkolorowych” w środowy wieczór będzie Finlandia.

Francja – Finlandia zapowiedź (środa, 21:10)

Sympatycy reprezentacji Francji nie mogą narzekać na wyniki mistrzów świata z 2018 roku. Piłkarze Didiera Deschampsa zajmują co prawda drugie miejsce w grupie trzeciej Ligi Narodów, jednakże mają tyle samo punktów, co Portugalia. Lepszy bilans bramkowy sprawia, że to kadra aktualnych mistrzów europy jest wyżej w tabeli.

Z powodzeniem w Lidze Narodów rywalizuje Finlandia. Kadra ze Skandynawii jest w dywizji B, gdzie mierzy się w jednej grupie z Walią, Irlandią oraz Bułgarią. Finowie plasują się aktualnie na drugiej pozycji ze stratą tylko jednego oczka do Walii.

Ostatni raz reprezentacja Francji rywalizowała z Finlandią w 2013 roku w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata. Górą z tego starcia wyszli “Trójkolorowi”, którzy wygrali mecz 3:0. Bramki zdobyli wtedy Ribery, Benzema, a samobójcze trafienie zanotował Toivio.

Francja – Finlandia kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Francja. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1.18. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 7.40. Triumf gości bukmacherzy ocenili na kurs 19.

Francja – Finlandia typy

Francja nie powinna mieć większych problemów z pokonaniem Finów. Typujemy pewną wygraną gospodarzy.

Francja – Finlandia | Typ: Francja wygra, Olivier Giroud strzeli gola i powyżej 1.5 bramki 2.10 @ Betclic

Francja – Finlandia | Typ: Francja wygra różnicą minimum trzech goli 2.29 @ Betclic