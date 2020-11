Dobre występy Piotra Parzyszka i Sebastiana Musiolika w Serie B

Można powiedzieć, że sobota była dość udana dla polskich napastników występujących w Serie B. Zarówno Sebastian Musiolik, jak i Piotr Parzyszek byli bohaterami swoich zespołów.

Polacy bohaterami swoich zespołów

Frosinone Calcio, w którym na co dzień występują Piotr Parzyszek i Przemysław Szymiński pokonało Brescię, gdzie grają Filip Jagiełło i Jakub Łabojko. Cała czwórka miała okazję się zaprezentować w sobotnim meczu, jednak to pierwszy z powyższych piłkarzy miał największy wpływ na jego losy. Były piłkarz Piasta Gliwice wszedł na boisko w 73. minucie, a 11 minut później ustalił wynik na 2:1. Był to jego pierwszy gol w tym sezonie Serie B.

Z kolei Sebastian Musiolik otworzył wynik meczu z Pescarą (z Pawłem Jaroszyńskim w składzie) w 25. minucie. Ostatecznie jego Pordenone wygrało 2:0, gdyż po przerwie bramkę dorzucił Filippo Berra. Co więcej zespół od 69. minuty grał w przewadze jednego piłkarza po tym, jak Leandro Fernandes z Pescary otrzymał czerwoną kartkę za brutalny faul.

Zespoły Polaków powalczą o awans?

Zarówno Frosinone, jak i Pordenone aktualnie mają szanse na awans do Serie A. Wyżej w lidze jest zespół Piotra Parzyszka i Przemysława Szymińskiego, który zajmuje piąte miejsce, dające udział w barażach, z 16 punktami na koncie.

Z kolei Pordenone do baraży traci niewiele. Chociaż zespół zajmuje 10. miejsce, do ósmego brakuje mu zaledwie dwóch oczek.