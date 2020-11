Genoa CFC – Parma Calcio. Typy, kursy (30.11.2020)

Genoa CFC w poniedziałkowy wieczór zmierzy się na własnym stadionie z Parmą. Czy gospodarze wydostaną się ze strefy spadkowej?

Genoa CFC – Parma Calcio zapowiedź

Początek sezonu jest dla zespołu gospodarzy bardzo nieudany. Genueńczycy w tej chwili zajmują dopiero przedostatnie miejsce w lidze, gromadząc tylko pięć punktów. Poza zwycięstwem w pierwszej kolejce z Crotone, zespół nie wygrał ani razu i obecnie kontynuuje serię siedmiu meczów w Serie A bez triumfu.

Zespół gości również na razie nie może mieć powodów do zadowolenia. Parmeńczycy mają na koncie tylko jeden punkt więcej niż rywale i znajdują się tuż nad strefą spadkową. Słabe wyniki doprowadziły do zwolnienia Roberto D’Aversy, którego zastąpił Fabio Liverani. Seria meczów bez zwycięstwa drużyny w lidze trwa obecnie pięć spotkań.

W poprzednim sezonie oba pojedynki zespołów zakończyły się okazałymi triumfami Parmy. Podopieczni Roberto D’Aversy wygrali najpierw 5:1 u siebie, a następnie 4:1 na wyjeździe. W obu meczach hat-tricka zaliczył Andreas Cornelius. Może tym razem Duńczyk również otrzyma szansę na to, żeby przyczynić się do zwycięstwa?

Genoa CFC – Parma Calcio kursy

Bukmacherzy dają w tym pojedynku większe szanse na trzy punkty genueńczyków. Kurs na to zdarzenie wynosi 2.60, natomiast na triumf Parmy 2.85. Tymczasem kurs na remis określono na 3.20

Genoa CFC – Parma Calcio typy

Obu zespołom do tej pory brakowało pomysłu na grę. Chęć przełamania się może jednak zmobilizować obie strony, a ten mecz może być do tego dobrą okazją. Dlatego spodziewamy się tutaj bramek z obu stron. Może jedną z nich znowu zdobędzie Andreas Cornelius? Duńczyk co prawda nie należy do ulubieńców trenera Liveraniego, ale może jego dyspozycja w meczach z tym konkretnym rywalem przekona szkoleniowca, żeby dać mu szansę?

Genoa – Parma | Typ: Obie drużyny strzelą @1.70 STS

Genoa – Parma | Typ: Andreas Cornelius strzeli gola @3.15 STS