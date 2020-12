Werder Brema – Borussia Dortmund. Typy, kursy (15.12.2020)

Werder Brema we wtorkowym meczu Bundesligi zagra z Borussią Dortmund. Czy podrażnieni goście poradzą sobie po zwolnieniu Luciena Favre’a?

Werder Brema – Borussia Dortmund zapowiedź

Gospodarze ostatnio przeżywają trudny czas. Drużyna z Bremy nie wygrała bowiem w lidze od 3 października, gdy pokonała 1:0 Arminię Bielefeld. Od tamtej pory zespół rozegrał osiem meczów ligowych i zanotował cztery remisy i tyle samo porażek. W tej chwili bremeńczycy są na 13. miejscu w lidze, gromadząc 11 punktów.

Powodów do zadowolenia nie może mieć również BVB. Zespół nie wygrał trzech ostatnich ligowych meczów, aczkolwiek czarę goryczy przelała porażka 1:5 ze Stuttgartem na Signal Iduna Park. Po tej klęsce Lucien Favre stracił pracę i do końca roku tymczasowym trenerem drużyny będzie Edin Terzić. Dortmundczycy zajmują aktualnie piąte miejsce w Bundeslidze, z 19 punktami na koncie.

Zespoły w poprzednim sezonie spotkały się trzykrotnie i każde spotkanie kończyło się inaczej. W lidze Borussia wygrała 2:0 na wyjeździe oraz zremisowała u siebie 2:2, natomiast w Pucharze Niemiec zespół Luciena Favre’a przegrał 2:3. Co nas czeka tym razem?

Werder Brema – Borussia Dortmund kursy

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty powinna tutaj sięgnąć drużyna gości. Kurs na to zdarzenie wynosi 1.56, natomiast na zwycięstwo gospodarzy 5.51. Z kolei szanse na remis ustalono na kurs 4.60.

Werder Brema – Borussia Dortmund typy

Choć BVB chwilowo nie ma stałego trenera, wydaje się być faworytem w tym starciu. Zespół powinien zdobyć więcej goli po przerwie, na co wskazują poprzednie spotkania, poza ostatnim starciem ze Stuttgartem. Trzeba tutaj zauważyć, że w obu poprzednich ligowych meczach piłkę skierował do siatki Giovanni Reyna. Może tym razem Amerykanin również znajdzie drogę do bramki?

Werder – BVB | Typ: Więcej goli w drugiej połowie @1.89 Totolotek

Werder – BVB | Typ: Giovanni Reyna strzeli @3.30 Totolotek