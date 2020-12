Śląsk Wrocław – Warta Poznań. Typy, kursy (17.12.2020)

Śląsk Wrocław w czwartkowym spotkaniu zmierzy się z Wartą Poznań. Czy podopieczni Vitezslava Lavicki po raz kolejny zachowają czyste konto w meczu u siebie?

Śląsk Wrocław – Warta Poznań zapowiedź

Gospodarze aktualnie znajdują się na szóstym miejscu w lidze, z 20 punktami na koncie. Ostatnio zespół co prawda przegrał na wyjeździe z Zagłębiem Lubin 1:2, aczkolwiek na własnym stadionie spisuje się lepiej niż na wyjeździe. Dowodem na to jest fakt, iż drużyna nie przegrała jeszcze u siebie w tym sezonie, a co więcej straciła tylko jednego gola.

Z kolei Warciarze obecnie zajmują 12. pozycję, gromadząc 13 punktów. Podopieczni Piotra Tworka niedawno na moment wskoczyli do dziesiątki, aczkolwiek porażki w ostatnich trzech meczach zdegradowały ich o kilka pozycji. Należy jednak dodać, że każde spotkanie zespół z Poznania przegrywał jednym golem.

Ostatni raz drużyny zmierzyły się w lipcu ubiegłego roku w meczu towarzyskim. Lepszy okazali się wówczas wrocławianie, którzy wygrali 1:0 po golu z rzutu karnego Roberta Picha. Co nas czeka tym razem?

Śląsk Wrocław – Warta Poznań kursy

Zdaniem bukmacherów faworytem do zdobycia trzech punktów są wrocławianie. Kurs na to zdarzenie wynosi 1.76, natomiast na triumf ich rywali 4.57. Tymczasem szanse na remis oceniono na kurs 3.80

Śląsk Wrocław – Warta Poznań typy

Patrząc na wyniki podopiecznych Vitezslava Lavicki u siebie, można się spodziewać ich czystego konta. Należy też dodać, że najlepszym strzelcem zespołu jest Robert Pich, który już trafiał do siatki w meczu z Wartą. Może Słowak dokona tego ponownie?

Śląsk – Warta | Typ: Robert Pich strzeli @2.40 Totolotek

Śląsk – Warta | Typ: Warta nie strzeli gola @2.50 Totolotek