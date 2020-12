Union Berlin – Borussia Dortmund. Typy, kursy (18.12.2020)

Piątek z Bundesligą spędzimy w Berlinie, gdzie Union podejmie Borussię Dortmund. Wiele wskazuje, że będzie to naprawdę emocjonujące starcie. Kto poradzi sobie lepiej?

Union Berlin – Borussia Dortmund zapowiedź (piątek, 20:30)

W ogólnym rozrachunku Union Berlin spisuje się w tym sezonie Bundesligi naprawdę świetnie, ekipa ze stolicy Niemiec z 18 punktami po 12 kolejkach zajmuje 6 miejsce w tabeli. Jednakże forma zespołu w ostatnich 5 meczach nie powala – 3 remisy, wygrana oraz porażka to rezultaty raczej mocno przeciętne. Co ciekawe, najmocniejszym punktem stołecznej ekipy jest ofensywa, która zdobyła w tym sezonie już 25 goli. Warto odnotować, że drużynie z Berlina udało się w ostatnich tygodniach zanotować remis z Bayernem (1:1). W świetnej formie po powrocie do Bundesligi znajduje się Max Kruse. Kontrowersyjny i zarazem charyzmatyczny napastnik zanotował w tych rozgrywkach już 6 goli oraz aż 5 asyst.

Po kompromitacji w meczu ze Stuttgartem, w którym to piłkarze BVB polegli wynikiem 1:5, władze klubowe powiedziały „dość” i postanowiły zwolnić Luciena Favre’a. Gra Borussi pod wodzą Szwajcara była w ostatnich tygodniach wyjątkowo bezbarwna, piłkarze ewidentnie wyglądali, jakby nie wiedzieli co mają robić na boisku. Następcą Favre’a został tymczasowo zatrudniony Edin Terzic, który w przeszłości prowadził młodzieżowe zespoły ekipy z Dortmundu oraz pełnił funkcję asystenta Szwajcara. Pod wodzą nowego szkoleniowca BVB pokonało w minionej kolejce Werder Brema wynikiem 2:1. Borussia obecnie zajmuje 4 miejsce w tabeli, mając stratę aż 5 punktów do liderującego stawce Bayeru Leverkusen.

Union Berlin – Borussia Dortmund kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera STS prezentują się następująco: wygrana Unionu – 4.10; remis – 3.75; zwycięstwo BVB – 1.85.

Union Berlin – Borussia Dortmund nasze typy

Patrząc na formę obu ekip, stawiamy dzisiaj na BTTS oraz over 2.5 gole. Dyspozycja gości jest sporą zagadką, dzisiejszy mecz pokaże nam czy w Dortmundzie będziemy świadkami efektu „nowej miotły”.

Union Berlin – Borussia Dortmund | Typ: BTTS @1.70 STS

Union Berlin – Borussia Dortmund | Typ: over 2.5 gola @1.75 STS