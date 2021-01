Real Madryt w pierwszym pojedynku w 2021 roku zmierzy się u siebie z Celtą Vigo. Czy “Królewscy” choć na moment wskoczą na pozycję lidera?

Real Madryt – Celta Vigo zapowiedź

“Królewscy” co jakiś czas są bliscy ataku na pozycję lidera, aczkolwiek na razie muszą się zadowolić drugą pozycją. Podopieczni Zinedine’a Zidane’a zgromadzili do tej pory 33 punkty i do pierwszego Atletico tracą dwa. W minionej kolejce zespół negatywnie zaskoczył – zremisował na wyjeździe z beniaminkiem z Elche 1:1.

Z kolei Celta w ostatnim czasie zasługuje na pochwały. Drużyna z Galicji po raz ostatni przegrała bowiem 21 listopada w meczu z Sevillą. Od tamtego czasu zespół wygrał pięć meczów i zremisował jeden, dzięki czemu zajmuje ósme miejsce w lidze, z 23 punktami na koncie.

Po raz ostatni piłkarze z Vigo pokonali “Królewskich” w 2017 roku, wygrywając na wyjeździe 2:1 po bramkach Iago Aspasa i Jonny’ego. Czy doświadczony Hiszpan znowu okaże się kluczem do sensacyjnego wyniku?

Real Madryt – Celta Vigo kursy

Wyraźnie większe szanse na zwycięstwo według bukmacherów mają gospodarze. Kurs na to zdarzenie wynosi 1.60, natomiast na trzy punkty gości 5.30. Tymczasem szanse na remis określono na kurs 4.15

Real Madryt – Celta Vigo typy

Zwycięstwo gospodarzy powinno być oczywiste, jednak również bramki gości wydają się realne, patrząc na ich ostatnią formę. Faworytem do zdobycia gola dla gospodarzy jest Karim Benzema.

Real – Celta | Typ: Obie drużyny strzelą @1.76 BETFAN

Real – Celta | Typ: Karim Benzema strzeli @1.83 BETFAN