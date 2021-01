St. Etienne – PSG. Typy, kursy (06.01.2021)

Lada moment będziemy mieć połowę sezonu we Francji, ale zanim tak się stanie, pora na 18. kolejkę. Jednym z ostatnich akcentów będzie mecz Saint Etienne – PSG. Faworytem naturalnie goście, choć liczymy, że i drużyna z Rodanu postawi się dużo bardziej renomowanemu rywalowi.

St. Etienne – PSG zapowiedź (środa, 21:00)

Głównym wydarzeniem środowego meczu będzie debiut Mauricio Pochettino w roli szkoleniowca PSG. Paryżanie obecnie mają mnóstwo kłopotów kadrowych. Albo koronariwus, albo kolejne kontuzje trzebią mocno ich kadrę. Mimo tego nadal wyniki nie są złe, bo punkt straty do Lille i Lyonu wcale nie są taką tragedią, jak wielu próbuje to przedstawić. Tyle że władz klubu to nie zadowoliło i zwolnili Thomasa Tuchela. Niemca zastąpił Argentyńczyk i teraz on po swojemu będzie układał klocki w drużynie z wieloma gwiazdami.

Gospodarze dopiero na 14. miejscu w tabeli, ale mają ciekawą serię. Sześć meczów bez porażki byłoby super serią, gdyby nie fakt, że tylko raz w tym czasie udało się wygrać. Pozostałe spotkania to remisy. Tyle że wśród nich były mecze z Monaco czy Lille, więc są jakieś pozytywy w występach derbowego rywala Lyonu.

St. Etienne – PSG kursy bukmacherskie

W STS kursy prezentują się następująco:

St. Etienne wygra, kurs: 7,35

Remis, kurs: 5,00

PSG wygra, kurs: 1,40

St. Etienne – PSG typy

St. Etienne – PSG | Typ: Powyżej 2,5 bramki @ 1,55 STS

St. Etienne – PSG | Typ: Kylian Mbappe strzeli @ 1,65 STS