Oficjalnie: Sebastien Haller został zawodnikiem Ajaksu!

Zimowe okno potrafi zaskoczyć. Bez wątpienia pewną niespodzianką jest transfer Sebastiena Hallera do Ajaksu. W piątkowy poranek holenderski klub potwierdził przenosiny 26-latka z Londynu do Amsterdamu. West Hamowi nie udało się odzyskać nawet połowy pieniędzy, które zainwestował angielski klub w transfer napastnika w 2019 roku.

Sebastien Haller miał być wielkim wzmocnieniem “Młotów”. Nie bez powodu zespół z Londynu wydał na tę transakcję rekordowe 50 milionów euro. Snajper z Wybrzeża Kości Słoniowej przebił dotychczasowy rekord transferowy West Hamu, który wynosił 38 milionów euro. Taką kwotę “Młoty” zapłaciły Lazio za Felipe Andersona.

Haller nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Podczas debiutanckiego sezonu 26-latek strzelił 7 goli, a także zaliczył 2 asysty w 32 ligowych spotkaniach. Nie były to zatem statystyki godne napastnika, który kosztował 50 milionów euro. Niejeden piłkarz miał jednak problemy z dobrym wejściem do Premier League, dlatego sympatycy “Młotów” mogli mieć nadzieję, że Haller poprawi swoją grę.

W obecnym sezonie jest jeszcze gorzej. Sebastien Haller stracił miejsce w wyjściowym składzie, co potwierdza fakt, iż 26-latek spędził na murawach Premier League niecałe tysiąc minut. Jak widać, West Ham poddał się w sprawie snajpera, pozwalając mu odejść na dość atrakcyjnych warunkach.

W piątek Ajax oficjalnie potwierdził transfer Sebastiena Hallera do Amsterdamu.

Bonjour @HallerSeb 😍

Welcome our new striker in the comments!#CestSébastien

