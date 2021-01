Genoa – Bologna. Typy, kursy (09.01.2021)

W stolicy Ligurii mecz drużyn, które albo się dobrze kojarzyły, albo kojarzą Polakom. Genoa jako były klub Krzysztofa Piątka oraz Bologna jako obecny pracodawca Łukasza Skorupskiego.

Genoa – Bologna zapowiedź (sobota, 18:00)

Bologna od końca listopada nie potrafi wygrać w lidze, notując serie siedmiu spotkań bez triumfu. Z drugiej strony ich serie można odwrócić. Bo ostatnie pięć meczów to… same remisy. W tym czasie potrafili zabrać punkty Fiorentinie, ale przede wszystkim Atalancie, z którą wyciągnęli z 0:2 na 2:2. Ogólnie są na 12. miejscu niejako na przodzie tej grupy klubów, która otwiera dolne rejony tabeli.

Nie masz konta w Totolotku? Zarejestruj się klikając TUTAJ i odbierz 500 zł bonusu od depozytu!

Genoa po niespodziewanym remisie z Lazio, kilka dni później odniosła już spodziewaną porażkę z Sassuolo. Długo walczyli o punkt i niewiele brakowało, ale gol Eldora Shomurodowa nie wystarczył. Przy Uzbeku warto się zatrzymać, bo to jedna z nielicznych jasnych postaci Gryfonów. Rówieśnik Piątka nie strzela jak on, ale w ostatnich tygodniach zbiera pozytywne recenzje za swoje występy. Ostatnio gol, wcześniej asysta i powoli pnie się w klubowej hierarchii. Mówi się nawet o pierwszych zainteresowaniach ze strony Juventusu! Dla niego warto będzie się wypromować, wszak Genoa na dzisiaj jest przedostatnia w lidze i obok Crotone jest jednym z faworytów do spadku.

Genoa – Bologna kursy bukmacherskie

W Totolotek kursy prezentują się następująco:

Genoa wygra, kurs: 3,07

Remis, kurs: 3,35

Bologna wygra, kurs: 2,35

Genoa – Bologna typy

Nieznacznym faworytem są goście, którym łatwo nie będzie. Dlatego zabezpieczamy się na wypadek remisu. Ten, jeśli będzie to raczej bramkowy.

Genoa – Bologna | Typ: Bologna(remis=zwrot) @ 1,62 Totolotek

Genoa – Bologna | Typ: Obie strzelą @ 1,69 Totolotek