Ole Gunnar Solskjaer nie zakłada zmian w zespole w zimowym oknie

Ole Gunnar Solskjaer zabrał głos w sprawie transferów Manchesteru United w zimowym oknie transferowym. Trener zespołu nie przewiduje poważnych zmian w składzie.

Ruchy United w zimowym oknie

O kilku ruchach transferowych z udziałem klubu z Manchesteru było już wiadomo wcześniej. Amad Diallo, który na początku 2021 roku trafił do klubu, podpisał kontrakt z “Czerwonymi Diabłami” już we wrześniu. Jakiś czas temu zarząd podjął również decyzję o nieprzedłużeniu wypożyczeniu Odiona Ighalo, który z końcem stycznia wróci do Shanghai Shenhua.

Poza tym, to już niemal pewne, że z Manchesteru United odejdzie Timothy Fosu-Mensah. Jak poinformował Fabrizio Romano, Holender na dniach ma podpisać kontrakt z Bayerem Leverkusen.

Styczniowe transfery mało realne?

Podczas konferencji prasowej przed wtorkowym meczem z Burnley Ole Gunnar Solskjaer zabrał głos w sprawie możliwych transferów klubu. Trener “Czerwonych Diabłów” stwierdził, że wzmocnienia pierwszego zespołu w tej chwili są mało prawdopodobne.

– Styczeń jest zawsze trudnym czasem do realizacji transferów. Gdy jednak pojawi się ktoś, o kim myślisz w ujęciu długoterminowego celu, to jest już nieco inny scenariusz – przyznał Norweg.

Do niedawna mówiło się, że do zespołu może dołączyć Ekwadorczyk Moises Caicedo. Z medialnych doniesień wynika jednak, że ostatecznie piłkarz zasili Brighton.