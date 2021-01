Robert Lewandowski z kolejnym wyróżnieniem. Tym razem od federacji

Robert Lewandowski z kolejnym wyróżnieniem. Kapitan reprezentacji Polski tym razem został wybrany do jedenastki roku UEFA.

2020 rokiem Lewego

Poprzedni rok był bardzo trudny dla wszystkich ze względu na pandemię, Robert Lewandowski raczej nie powinien mieć powodów do narzekania. Piłkarz zdobył bowiem wszystko, co tylko było do osiągnięcia – zarówno indywidualnie, jak i drużynowo.

Gablota pęka w szwach od trofeów

Z Bayernem Monachium Robert Lewandowski zdobył historyczną potrójną koronę – Bawarczycy sięgnęli po trofea Bundesligi, Ligi Mistrzów oraz Pucharu Niemiec. Warto dodać, że we wszystkich rozgrywkach kapitan reprezentacji Polski zgarnął nagrodę dla króla strzelców.

Poza tym, Robert Lewandowski otrzymał wyróżnienie dla najlepszego piłkarza minionego roku, podczas prawie wszystkich plebiscytów. Do zawodnika Bayernu powędrowały bowiem nagrody dla Piłkarza Roku FIFA, Piłkarza Roku UEFA, a także główne wyróżnienie podczas gali Globe Soccer Awards. Do pełni szczęścia Lewego zabrakło tylko Złotej Piłki.

Kolejne wyróżnienie

Teraz Lewandowski dostąpił kolejnego wyróżnienia. Kapitan reprezentacji Polski znalazł się w jedenastce sezonu w Europie, oficjalnie ogłoszoną przez UEFA. Piłkarz znalazł się w ataku obok Neymara i Cristiano Ronaldo. Plebiscyt zdominowali zawodnicy Bayernu – aż pięciu wybranych piłkarzy wygrało z zespołem Ligę Mistrzów w tym sezonie.

Cała jedenastka: Manuel Neuer (Bayern Monachium) – Joshua Kimmich (Bayern Monachium), Sergio Ramos (Real Madryt), Virgil van Dijk (Liverpool), Alphonso Davies (Bayern Monachium) – Thiago Alcântara (Bayern Monachium/Liverpool), Lionel Messi (FC Barcelona), Kevin De Bruyne (Manchester City) – Cristiano Ronaldo (Juventus), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Neymar Jr. (Paris Saint Germain).