Fulham – Burnley. Typy, kursy (24.01.2021)

Dzisiejsze starcie pomiędzy Fulham a Burnley zapowiada się naprawdę ciekawie. Gospodarze w ostatnim czasie grają na całkiem niezłym poziomie i choć nie widać tego po wynikach to na pewno gracze Fulham zanotowali spory progres względem początku sezonu. Goście za to pokonali na wyjeździe Liverpool i na pewno było to ogromne zaskoczenie dla wielu ekspertów na wyspach i na całym świecie. Bukmacherzy w dzisiejszym starciu stawiają na gospodarzy, którzy mogą wyjść na to spotkanie w całkiem mocnym składzie. Goście grali ostatnio z Liverpoolem, więc na pewno Sean Dyche dokona pewnych zmian.

Fulham – Burnley zapowiedź (niedziela, 15:30)

Gospodarze dzisiejszego starcia wciąż wierzą, że uda im się utrzymać w Premier League. Ostatnie mecze były dla zawodników Fulham bardzo pechowe. Beniaminek zagrał bardzo dobre mecze z Chelsea oraz Manchesterem United, ale ostatecznie gospodarze dzisiejszego starcia nie zdobyli w tych spotkaniach żadnego punktu. Mimo wszystko kibice Fulham mogli być zadowoleni z postawy swoich ulubieńców i w starciach ze słabszymi rywalami taka postawa może wystarczyć do zdobywania punktów. Dzisiaj przyszedł czas na mecz pucharowy, w którym gospodarze są faworytem. Zobaczymy jak gracze Fulham podejdą do tego starcia i czy zagrają na sto procent swoich możliwości.

Goście dzisiejszego spotkania po ostatniej wygranej nad Liverpoolem powiększyli przewagę nad strefą spadkową. Nie jest to łatwy sezon dla Burnley, ale na pewno kibice chcą utrzymania i nie będą oni zwracali uwagi na styl ich drużyny. Na ten moment sytuacja gości dzisiejszego starcia w tabeli jest całkiem dobra, ale na pewno gracze Burnley będą musieli zagrać więcej takich spotkań jak z Liverpoolem. Nie będzie to na pewno łatwe, ale jeśli im to się uda to raczej fani Burnley nie będą musieli martwić się o utrzymanie w Premier League.

Fulham – Burnley kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Fulham. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.25. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Fulham – Burnley, to STS ma na to zdarzenie kurs 3.30. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 3.30.

Fulham – Burnley nasze typy

Nie bez powodu bukmacherzy stawiają na gospodarzy dzisiejszego starcia. Choć goście wygrali ostatnio na wyjeździe z Liverpoolem to na pewno zawodnicy Fulham będą chcieli wykorzystać przewagę własnego boiska. Dodatkowo możemy spodziewać się w dzisiejszym starciu eksperymentalnych zestawień z obydwu stron. Mimo wszystko to gospodarze są w gorszej sytuacji w lidze i być może trener Fulham będzie chciał dać szansę swoim podstawowym zawodnikom. Ewentualna wygrana pozwoliłaby uwierzyć graczom gospodarzy dzisiejszego starcia, że są w stanie wygrywać też w Premier League i dlatego spodziewam się dziś wygranej Fulham.

Fulham – Burnley | Typ: Fulham @2.25 STS

Fulham – Burnley | Typ: obie drużyny strzelą gola i powyżej 2,5 goli @2.50 STS