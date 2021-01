Inter – Milan. Typy, kursy (26.01.2021)

W najciekawszym meczu ćwierćfinałowym Pucharu Włoch zobaczymy derby Mediolanu pomiędzy Interem a Milanem. Starcie to jak zawsze naszpikowane jest ogromnymi emocjami i nie inaczej jest tym razem, zwłaszcza, że trudno jest wskazać w tym przypadku faworyta. Kto będzie lepszy i awansuje do półfinału?

Inter – Milan zapowiedź (wtorek, 20:45)

Mecz zapowiada się niezwykle ciekawie, a mamy do czynienia z aktualnym liderem i wiceliderem Serie A. Inter nie wykorzystał w ostatniej kolejce potknięcia swojego bezpośredniego rywala i nie awansował na pierwszą pozycję w tabeli tylko remisując ze słabo spisującym się Udinese 0:0. Trudno jednak mówić w przypadku Nerazzurrich o jakiejś dużej zniżce formy, gdyż jeszcze wcześniej w bardzo dobrym stylu rozprawili się z Juventusem wygrywając 2:0 i nie dając dojść do głosu mistrzom Włoch. Antonio Conte dysponuje dość szeroką kadrą, która właśnie w takich momentach może stanowić decydujący czynnik.

Ostatnia kolejka ligowa nie poszła po myśli Milanu, który po raz siódmy z rzędu nie potrafił pokonać Atalanty na własnym stadionie. Porażka 0:3 jest ciężka do usprawiedliwiania, zwłaszcza kiedy popatrzymy na samo spotkanie, w którym to ekipa z Bergamo była bliższa strzelenia kolejnych goli, aniżeli Milan zdobycia bramki honorowej. Problemem dla Stefano Piolego może być także kontuzja, jakiej nabawił się, dość często znajdujący ostatnio miejsce w składzie, Pierre Kalulu. W pierwszych derbach Mediolanu w tym sezonie to Milan okazał się lepszy wygrywając po dwóch trafieniach Zlatana Ibrahimovicia.

Inter – Milan kursy bukmacherskie

W STS kursy na ten mecz prezentują się następująco:

– zwycięstwo Interu, kurs: 2.10

– remis, kurs: 3.60

– zwycięstwo Milanu, kurs: 3.40

Inter – Milan nasze typy

Zważając na ogromną “wagę” dzisiejszego pojedynku nie przewidujemy zbyt wielu niespodzianek w składach obu drużyn. Patrząc na ostatnie mecze obu zespołów, a także ich pojedynki bezpośrednie nie spodziewamy się także dużej kalkulacji, gdyż zarówno jedna, jak i druga drużyna lubi i potrafi grać ofensywnie. Typujemy gole z obu stron oraz zwycięstwo Interu, który wydaje się być w minimalnie lepszej dyspozycji.

Inter – Milan | Typ: BTTS @1.62 STS

Inter – Milan | Typ: Inter wygra @2.10 STS